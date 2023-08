L’1 agosto inizia la Giornata mondiale della gioventù 2023: l’almanacco del giorno

Santo, ricorrenze, anniversari e curiosità sulla giornata dell'1 agosto.

L’1 agosto o primo agosto è il 213º giorno del calendario gregoriano e mancano 152 giorni alla fine dell’anno: nel 2023 questa data segna l’avvio della 38esima edizione della Giornata mondiale della gioventù.

Ecco l’almanacco del giorno con santo, ricorrenze e anniversari.

Cosa si celebra l’1 agosto?

La Giornata mondiale della gioventù 2023 si svolgerà dall’1 al 6 agosto a Lisbona: il tema è “Maria si alzò e andò in fretta”, citazione del Vangelo secondo Luca che apre il racconto della Visitazione della Vergine Maria lla cugina Elisabetta. Sempre nel primo giorno di agosto si celebra anche il National Girlfriend Day, la giornata dedicata alle fidanzate, che lo scorso anno è diventata virale su TikTok.

In giro per il mondo l’1 agosto si celebrano anche diverse feste: in Angola è il giorno delle Forze Armate, in Argentina il Día de la Pachamama (Giorno della Madre Terra), in Libano il Giorno dell’esercito e in Svizzera la festa nazionale per ricordare la nascita della Confederazione.

Il santo del giorno dell’1 agosto è Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore della Chiesa.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Sono diversi i nati dell’1 agosto, che nel 2023 celebreranno il compleanno in corrispondenza della Giornata mondiale della Gioventù di Lisbona. Tra loro: Kaspar Capparoni, attore italiano; Giancarlo Giannini, attore e doppiatore italiano; Francesca Lodo, showgirl e attrice italiana; Jason Momoa, attore statunitense; Antonella Mosetti, showgirl e conduttrice TV italiana; Leoluca Orlando, politico ed ex sindaco di Palermo; Fabio Panetta, economista; Adriano Sofri, saggista.

Anniversari di nascita

Gaston Doumergue, 13esimo presidente francese;

Herman Melville, scrittore statunitense;

Yves Saint Laurent, stilista italiano.

Anniversari di morte

Calamity Jane (vero nome: Martha Jane Cannary-Burke), primo pistolero donna;

Cosimo de’ Medici, politico e signore di Firenze;

Marco Antonio, politico e militare dell’Antica Roma.

Accadde oggi, 1 agosto: gli anniversari

1492 – Ferdinando e Isabella cacciano gli ebrei dalla Spagna con il Decreto dell’Alhambra.

1498 – Cristoforo Colombo scopre il Venezuela.

1831 – Apertura del London Bridge.

1865 – Esce il primo numero de “Il Sole 24 Ore”.

1902 – Gli Stati Uniti acquistano dalla Francia i diritti sul Canale di Panama.

1936 – L’1 agosto a Berlino si tiene la cerimonia inaugurale dei Giochi della XI Olimpiade presieduta da Adolf Hitler.

1944 – Anne Frank scrive l’ultima pagina del suo diario. Nello stesso giorno si registra una rivolta contro l’occupazione nazista a Varsavia.

1967 – Annessione di Gerusalemme Est da parte di Israele.

2005 – Entra in vigore in tutti gli Stati membri dell’Unione europea il divieto di fare pubblicità al tabacco in radio, televisione, carta stampata e Internet.

2023 – A Lisbona inizia la 38esima edizione della Giornata mondiale della gioventù.