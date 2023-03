11 marzo 2020, 3 anni fa l’Oms dichiarava la pandemia da Covid

L'almanacco del giorno 11 marzo: santo, anniversari, compleanni e curiosità su questa giornata.

L’11 marzo è il 70º giorno del calendario gregoriano e mancano 295 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco del giorno con santo, anniversari, ricorrenze e curiosità da ricordare.

Cosa si celebra l’11 marzo, santo e ricorrenze

La Chiesa Cattolica l’11 marzo ricorda San Costantino, re e martire, patrono di Capri Leone, San Costantino Calabro, Gudo Visconti, Siamaggiore, San Costantino Albanese.

In più, ricorre anche la Giornata Internazionale per la Dignità e il Rispetto della Persona. Si tratta di una giornata istituita nel 2000 dall’IDEA, Federazione internazionale delle persone affette da lebbra. Inoltre, l’11 marzo è anche la Giornata europea delle vittime del terrorismo. In questa giornata, in Lituania si celebra la Festa dell’Indipendenza, mentre in Zambia è la Giornata della Gioventù.

Compleanni e anniversari

Sono diversi i nati dell’11 marzo, che in questa giornata festeggiano quindi il loro compleanno. Tra loro: Simona Bianchera, artista e scrittrice; Didier Drogba, ex calciatore; David LaChapelle, fotografo e regista statunitense; Salvatrice Elena Greco, in arte Sandra Milo, attrice italiana; Nicole Minetti, showgirl e politica italiana; Rupert Murdoch, imprenditore; Aurelio Ponzoni, detto Cochi, attore e comico;

Anniversari di nascita

Douglas Noel Adams, scrittore di fantascienza e sceneggiatore inglese;

Franco Basaglia, celebre psichiatra italiano, ritenuto fondatore della moderna concezione di salute mentale;

Sidney Costantino Sonnino, politico italiano;

Torquato Tasso, celebre poeta italiano.

Anniversari di morte

Edmondo De Amicis, scrittore e autore del celebre libro “Cuore”;

Alexander Fleming, scienziato scozzese e premio Nobel. Noto per le scoperte dell’enzima lisozima nel 1922 e della penicillina nel 1928;

Ole Kirk Kristiansen, inventore dei mattoncini “Lego”.

Accadde oggi, 11 marzo

1161 – Assalto al Palazzo Reale di Palermo. Dopo due giorni di prigionia, viene liberato il re Guglielmo I di Sicilia.

1513 – Elezione di Papa Leone X.

1702 – Esce per la prima volta “The Daily Courant”, primo giornale d’informazione a pubblicazione regolare inglese.

1818 – Pubblicazione di “Frankenstein”, celebre libro di Mary Shelley.

1861 – Durante la Guerra di secessione americana, l’11 marzo viene adottata la costituzione della Confederazione degli Stati Americani.

1864 – Grande alluvione di Sheffield, uno dei più grandi disastri ambientali della storia inglese, con oltre 250 vittime.

1888 – Inizia la Grande bufera nella costa orientale degli Stati Uniti. Le vittime saranno più di 400.

1927 – Apre il Roxy Theatre a New York.

1985 – L’11 marzo Michail Gorbačëv diventa leader dell’Unione Sovietica

1990 – La Lituania si dichiara indipendente dall’Unione Sovietica. Nello stesso giorno, in Cile Augusto Pinochet lascia la presidenza.

2003 – A L’Aia viene fondata la Corte internazionale di giustizia

2011 – Disastroso terremoto in Giappone, a Sendai.

2020 – L’11 marzo l’Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara la pandemia da Coronavirus.