Almanacco 12 agosto: santo del giorno, giornata mondiale e altre curiosità

Dagli anniversari ai compleanni e alle ricorrenze più importanti: l'almanacco del 12 agosto su QdS.it.

Il 12 agosto è il 224° giorno del calendario gregoriano e la Chiesa Cattolica ricorda Santa Giovanna Francesca de Chantal, San Giuliano e Sant’Euplio. Ecco l’almanacco del giorno con santi, anniversari, oroscopo e date da ricordare.

Cosa si celebra il 12 agosto

I santi del giorno del 12 agosto – ricordati e venerati dalla Chiesa Cattolica – sono Santa Giovanna Francesca de Chantal, San Giuliano e Sant’Euplio.

In più, si celebra anche la Giornata Mondiale dell’Elefante.

Compleanni e ricorrenze

Diversi i nati il 12 agosto. Tra loro: Maria Elisabetta Alberti Casellati, politica italiana; Alessandra Amoroso, cantante italiana; François Hollande, politico ed ex presidente della Repubblica francese; Daniela Piazza, attrice italiana; Mark Iuliano, allenatore di calcio e ex calciatore italiano; Stefano Benni, scrittore italiano; Roberto D’Aversa, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano; Casey Affleck, attore statunitense; Djibril Cissé, ex calciatore francese; Chiara Galiazzo, cantante italiana; Pat Metheny, musicista statunitense; Amedeo Minghi, cantautore italiano.

Anniversari di nascita

Cecil Blount De Mille, regista e produttore statunitense;

Francesco Domenico Guerrazzi, politico e scrittore italiano.

Anniversari di morte

Jean-Michel Basquiat, artista statunitense;

William Blake, poeta e artista inglese;

Cleopatra, regina egiziana;

Francesco Crispi, politico italiano;

Ian Fleming, scrittore inglese e “papà” di James Bond;

Thomas Mann, scrittore tedesco, Premio Nobel;

Lester William Polfus, conosciuto come Les Paul, chitarrista statunitense.

Accadde oggi, 12 agosto

304 – Sant’Euplio viene decapitato a Catania.

1765 – Con il Trattato di Allahâbâd tra il XVIII imperatore moghul Shah ‘Alam II e il maggiore generale britannico Robert Clive inizia il dominio britannico in India.

1800 – Nasce la Commissione che redigerà il Codice napoleonico.

1851 – Il 12 agosto Isaac Merritt Singer ottiene il brevetto per la sua macchina da cucito.

1865 – Primo intervento chirurgico con il metodo dell’antisepsi a Glasgow.

1898 – Annessione delle Hawaii agli Stati Uniti.

1914 – Il Regno Unito dichiara guerra all’Impero austro-ungarico. Sempre il 12 agosto di quell’anno, la Francia dichiara guerra all’Impero austro-ungarico. Si tratta della prima fase della Grande Guerra.

1938 – Adolf Hitler istituisce la Croce d’onore per le madri tedesche per incoraggiare l’espansione della “razza ariana”.

1943 – Rappresaglia nazista a Castiglione di Sicilia (CT), 16 le vittime.

1952 – L’Unione Sovietica detona la sua prima bomba all’idrogeno. Nello stesso giorno, il 12 agosto, a Zante, si verifica un terrificante terremoto di magnitudo 7.3.

1976 – Massacro di Tel al-Zaatar, uno dei più cruenti della guerra civile libanese, porta alla morte di un numero compreso tra 1.500 e 3.000 rifugiati palestinesi a Beirut.

2000 – Il sottomarino nucleare russo K-141 Kursk affonda nel Mare di Barents in un’esercitazione: muoiono tutti i 118 membri dell’equipaggio.

2012 – Si concludono le Olimpiadi di Londra.

2018 – Lancio della sonda Parker Solar Probe con lo scopo di analizzare il Sole e il suo vento solare.

