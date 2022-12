Almanacco 13 dicembre, è la festa di Santa Lucia: anniversari e curiosità del giorno

Il 13 dicembre è il 347º giorno del calendario gregoriano e mancano 18 giorni alla fine dell'anno. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Lucia. Ecco l'almanacco del giorno.

Il 13 dicembre è il 347º giorno del calendario gregoriano e mancano 18 giorni alla fine dell’anno. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Lucia.

Ecco l’almanacco con santo, anniversari, compleanni e curiosità del giorno.

Cosa si celebra il 13 dicembre

Il 13 dicembre la Chiesa Cattolica ricorda Santa Lucia, quindi coloro che portano il nome Lucia, Luciano o Luciana festeggiano l’onomastico. Santa Lucia – originaria di Siracusa – è patrona di diverse aree della Sicilia: Siracusa, Belpasso (CT), Santa Lucia del Mela (ME), Savoca (ME), Massa Santa Lucia (ME), Carlentini (SR).

In più, è patrona di Santa Lucia di Serino (AV), Atella (PZ), Bergamo Santa Lucia di Piave, Prata di Pordenone, Assemini (CA)e del Paese Saint Lucia (Caraibi) ed è considerata protettrice dei ciechi, di oculisti, elettricisti e contro le malattie agli occhi e le carestie.

Compleanni, anniversari, ricorrenze

Sono diversi i VIP nati il 13 dicembre, che in questa giornata festeggiano il proprio compleanno. Tra loro: Shah Karīm al-Husaynī, principe arabo meglio noto come l’Aga Khan IV; Steve Buscemi, attore e regista statunitense; Elisa Di Francisca, campionessa di scherma italiana; Eric Marlon Bishop, cantante e attore statunitense conosciuto con il nome d’arte di Jamie Foxx; Taylor Swift, cantante statunitense; Mario Tozzi, geologo, saggista e conduttore TV italiano; Dick Van Dyke, attore noto per il ruolo in “Mary Poppins” (1964).

Si ricorda anche l’anniversario di morte di Donatello, celebre artista (scultore e orafo) italiano.

Accadde oggi, 13 dicembre

L’almanacco del giorno si conclude con una serie di anniversari.

115: Un disastroso terremoto, di magnitudo 7,5 MS, colpisce l’Antiochia, provocando numerosi danni e vittime.

1294: Celestino V, eletto papa il 5 luglio di quello stesso anno, rinuncia al ruolo.

1545 – Inizia il Concilio di Trento.

1642: Il navigatore olandese Abel Tasman è il primo europeo a raggiungere l’attuale Nuova Zelanda.

1937: Durante la Seconda guerra sino-giapponese, le truppe giapponesi eseguono il massacro di Nanchino. Le vittime sono più di 300mila.

1959: Il 13 dicembre a Cipro si svolgono le prime elezioni presidenziali della sua storia. Le vince l’arcivescovo Makarios III.

1974: Malta, allora indipendente dal Regno Unito da 10 anni, diventa una Repubblica.

1990: Il terremoto di Carlentini, in Sicilia, provoca 13 morti.

2002: A Copenaghen l’Unione europea annuncia l’ingresso di dieci nuovi paesi membri: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria. L’ingresso nell’UE è ufficiale dal 1º maggio 2004.

2003: Durante l’Operazione Alba rossa, i militari statunitensi catturano – nei pressi di Tikrīt (Iraq) – Saddam Hussein.

2007: Viene firmato il Trattato di Lisbona.

2011: Attentato a Liegi, in Belgio, durante i mercatini di Natale di piazza Saint-Lambert. Il bilancio è di 7 morte e oltre 100 feriti.