Almanacco del 14 agosto, buona Vigilia di Ferragosto: curiosità e ricorrenze del giorno

Santo del giorno, anniversari, compleanni e curiosità nell'almanacco del 14 agosto.

Il 14 agosto è il 226º giorno del calendario gregoriano e mancano 139 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco della Vigilia del Ferragosto con santo del giorno, anniversari e ricorrenze.

Cosa si celebra il 14 agosto

Il santo del giorno del 14 agosto è San Massimiliano Maria Kolbe, il frate francescano eroe che nel campo di concentramento di Auschwitz offrì la propria vita per salvare quella di un padre di famiglia. In più, la Chiesa Cattolica ricorda anche Sant’ Eusebio di Roma.

Nello stesso giorno in Pakistan è il Giorno dell’indipendenza, mentre in Italia e nel mondo cattolico si celebra la Vigilia dell’Assunzione della Vergine Maria (nel mondo non sacro, la cosiddetta Vigilia di Ferragosto).

Compleanni, anniversari e ricorrenze

Tra coloro che celebrano il proprio compleanno il 14 agosto, ci sono: Halle Berry, attrice statunitense; Raoul Bova, attore italiano; Susanna Camusso, dirigente sindacale; Giorgio Chiellini, giocatore di calcio italiano; Earvin Johnson, detto Magic Johnson, giocatore di basket statunitense; Stephen Glenn Martin (Steve Martin), attore statunitense; Win Wenders, regista tedesco; Lina Wertmuller (vero nome: Arcangela Felice Assunta), regista italiana.

Anniversari di nascita

Gianroberto Casaleggio, imprenditore e co-fondatore del Movimento 5 Stelle;

Francesco di Borbone, sovrano del Regno delle Due Sicilie;

Sante Pollastri, noto criminale italiano;

Giorgio Strehler, regista teatrale.

Anniversari di morte

Bertolt Brecht, drammaturgo tedesco;

Elias Canetti, scrittore bulgaro, Premio Nobel;

Enzo Ferrari, imprenditore italiano;

Johann Friedrich Herbart, filosofo e pedagogista tedesco;

Massimiliano Maria Kolbe, frate francescano e santo cattolico;

John Boynton Priestley, scrittore inglese.

Accadde oggi, 14 agosto

1848 – Con un atto del Congresso statunitense viene organizzato il territorio dell’Oregon.

1861 – Massacro di Pontelandolfo e Casalduni, rappresaglia dal neonato Esercito Italiano.

1880 – Fine della costruzione del Duomo di Colonia.

1892 – Nasce il Partito dei Lavoratori Italiani (futuro PSI) per mano di Filippo Turati e Guido Albertelli.

1912 – Il 14 agosto i Marines statunitensi invadono il Nicaragua.

1921 – Devastante terremoto a Massaua, nella Colonia eritrea.

1941 – Morte del francescano eroe Massimiliano Kolbe nel bunker della fame di Auschwitz: la Chiesa cattolica lo venera il 14 agosto come santo.

1947 – Alla Mezzanotte India e Pakistan ottengono l’indipendenza dal Regno Unito. In Pakistan i festeggiamenti sono il 14, in India il 15.

1971 – Il Bahrein dichiara l’indipendenza dal Regno Unito.

1990 – Il Liechtenstein entra a far parte delle Nazioni Unite.

2003 – Blackout nel nordest degli USA e in Canada.

2006 – Il 14 agosto si firma la tregua tra Israele e Libano, dopo le ostilità scoppiate in seguito al rapimento da parte dei miliziani Hezbollah di due soldati israeliani un mese prima.

Immagine di repertorio