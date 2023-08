Almanacco del 15 agosto, buon Ferragosto: cosa si festeggia, santo e anniversari

Le ricorrenze e gli anniversari più importanti del 15 agosto.

Il 15 agosto è il 227º giorno del calendario gregoriano, mancano 138 giorni alla fine dell’anno e in tutta Italia, a San Marino e nel Canton Ticino si festeggia il Ferragosto.

Ecco l’almanacco del giorno con santo, curiosità e anniversari.

Ferragosto, cosa si celebra il 15 agosto

Il Ferragosto – che per la Chiesa Cattolica corrisponde alla festa religiosa dell’Assunzione di Maria – ha avuto origine nell’antica Roma ed è arrivata, con tutti i cambiamenti del caso, al giorno d’oggi. Si tratta di uno dei momenti più attesi dell’estate, che corrisponde al periodo delle ferie, delle serate in spiaggia e delle vacanze.

Il nome “Ferragosto” viene da “Feriae Augusti“, che fa riferimento a una festività che segnava la fine dei lavori agricoli nell’Antica Roma.

Giorno 15 agosto, però, non è festa solo in Italia. Sul calendario è segnato in rosso in: Austria, Belgio, Camerun, Cipro, Costa d’Avorio, Croazia, Francia, Grecia, Italia, Malta, Polonia, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svizzera. In più, celebrano il Giorno dell’Indipendenza la Repubblica del Congo e l’India.

Compleanni, anniversari e ricorrenze

Sono diversi i nati del 15 agosto, che celebrano il proprio compleanno proprio il giorno del Ferragosto. Tra loro: Ben Afflek, Barbara Bouchet (vero nome: Barbël Gutscher), Fabio Canino, Raoul Casadei, Igor Cassina, Louis De Broglie, Roberta Lombardo (M5S), Alejandro González Iñárritu, Giorgia Venturini, Jennifer Shrader Lawrence.

Anniversari di nascita

Ethel Barrymore, attrice statunitense;

Napoleone Bonaparte, celebre statista e imperatore francese;

Gianfranco Ferrè, stilista italiano;

Sir Walter Scott, scrittore inglese;

Antonio Stoppani, geologo, paleontologo e patriota italiano;

Cesare Terranova, magistrato e vittima di mafia nato il 15 agosto 1921 e ucciso nel settembre 1979.

Anniversari di morte

Gianfranco D’Angelo, attore;

Louis De Broglie, fisico e matematico francese, Premio Nobel;

Grazia Deledda, scrittrice italiana, Premio Nobel;

René Magritte, pittore belga;

Giuseppe Parini, poeta italiano;

Tina (vero nome: Concetta) Pica, attrice.

Accadde oggi, 15 agosto

423 – Flavio Onorio, primo imperatore romano d’Occidente, muore a Ravenna senza un erede al trono.

1067 – Nella Battaglia di Lumphanan viene sconfitto e ucciso Macbeth, re di Scozia.

1248 – Viene posta la prima pietra del Duomo di Colonia.

1483 – Roma, Papa Sisto IV consacra la Cappella Sistina e la dedica all’Assunta.

1769 – Il 15 agosto nasce ad Ajaccio, in Corsica, Napoleone Bonaparte, futuro imperatore di Francia.

1806 – Grazie a Napoleone, il Liechtenstein ottiene la propria sovranità-

1812 – Proclamazione della Costituzione spagnola, promulgata a Cadice il 19 marzo.

1863 – Promulgata in Italia la legge Pica contro il brigantaggio.

1945 – Indipendenza dell’Indonesia dai Paesi Bassi.

1947 – Alla mezzanotte del 15 agosto, India e Pakistan ottengono l’indipendenza dal Regno Unito.

1960 – La Repubblica del Congo (Brazzaville) dichiara l’indipendenza dalla Francia.

1961 – Inizia la costruzione del muro di Berlino.

1971 – Il Bahrein ottiene l’indipendenza dal dominio britannico.

1975 – Colpo di Stato militare in Bangladesh, il primo ministro Sheikh Mujibur Rahman viene ucciso

1993 – Il CERGA scopre l’asteroide 100122 Alpes Maritimes.

1998 – Una bomba della Real IRA a Omagh (in Irlanda del Nord) causa 29 morti.

2007 – Devastante terremoto in Perù, decine i morti e migliaia gli sfollati.

2011 – Il 15 agosto Google acquista Motorola per 12,5 miliardi di dollari.

2021 – I Talebani conquistano Kabul, capitale dell’Afghanistan.

Immagine di repertorio