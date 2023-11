Almanacco 22 novembre: santo del giorno e anniversari

Si celebra la Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole, ma n on solo: ecco l'almanacco del 22 novembre.

Il 22 novembre è il 326º giorno del calendario gregoriano e mancano 39 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco del giorno con santo, anniversari, ricorrenze ed eventi da ricordare.

Cosa si celebra il 22 novembre

Il 22 novembre la Chiesa Cattolica ricorda Santa Cecilia, patrona dei compositori di inni, musicisti, poeti e dei cantanti, ma anche delle città di Albi (Francia) e Mar del Plata (Argentina) e dell’Arcidiocesi di Omaha. A celebrare l’onomastico, naturalmente, sono tutte coloro che portano il nome Cecilia.

In questa giornata si celebra anche la Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole. Istituita con la legge “Buona Scuola“, ricorda l’anniversario del crollo avvenuto nel 2008 al liceo Darwin di Rivoli ed è un’occasione per discutere di edilizia scolastica Inoltre, in Libano si festeggia la Giornata dell’indipendenza.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Sono numerosi i nati del 22 novembre, che oggi festeggiano il proprio compleanno. Tra loro: Boris Becker, tennista tedesco; Leo Gassman, cantante; Paolo Gentiloni, politico italiano e commissario europeo per la fiscalità e l’unione doganale, gli audit e la lotta antifrode dal 2019; Scarlett Johansson, attrice; Billie Jean King, tennista statunitense; Jamie Lee Curtis, nota attrice; Benedetta Mazza, modella e attrice ma anche presentatrice TV; Mads Mikkelsen, attore danese; Oscar Pistorius, ex atleta paraolimpico, noto per la condanna per l’omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp; Gianfranco Vissani, chef.

Si ricorda oggi anche l’anniversario di nascita del noto bandito siciliano Salvatore Giuliano e quello di morte del presidente statunitense John F. Kennedy.

Accadde oggi, 22 novembre

L’almanacco del giorno del 22 novembre si conclude con una serie di anniversari da ricordare.

1220: Federico II di Svevia viene incoronato imperatore del Sacro Romano Impero.

1718: Il pirata inglese Edward Teach, detto Barbanera (Blackbeard), muore durante uno scontro con la nave da guerra britannica Pearl dell’ammiraglio Robert Maynard sull’isola di Ocracoke in North Carolina.

1890: Nasce Charles de Gaulle, generale francese e leader del Comitato di liberazione nazionale durante la Seconda Guerra Mondiale.

1911: Durante la Guerra italo-turca, 132 turco-arabi guidati da Mustafa Kemal sconfiggono circa 200 italiani nella battaglia della Collina di Nadura.

1936: La BBC diventa la prima emittente televisiva al mondo a fornire un servizio regolare.

1943: Il 22 novembre Libano ottiene l’indipendenza dalla Francia.

1963: Assassinio del presidente statunitense John F. Kennedy durante una parata a Dallas (Texas). Dell’omicidio è accusato l’ex militare Lee Harvey Oswald.

1967: Il Consiglio di sicurezza dell’ONU adotta la Risoluzione 242 per ristabilire la pace nei territori occupati da Israele e per il ripristino dei confini di prima della Guerra dei sei giorni.

1968: Durante un episodio di “Star Trek” si trasmette il primo bacio interraziale nella televisione statunitense.

1974: L’Olp (Organizzazione per la Liberazione della Palestina) ottiene lo status di osservatore delle Nazioni Unite.

1975: Juan Carlos I diventa re di Spagna.

1990: Il primo ministro britannico Margaret Thatcher si dimette.

2004: In Ucraina, dopo le elezioni presidenziali, inizia la Rivoluzione arancione.

Immagine di repertorio