Almanacco del 3 agosto: è la Giornata del Peperone, le curiosità

Ecco cosa si celebra e si ricorda il 3 agosto: Santa Lidia, Giornata del Peperone, il compleanno di Cristoforo Colombo e tante ricorrenze interessanti nell'almanacco del giorno.

Il 3 agosto è il 215º giorno del calendario gregoriano e mancano 150 giorni alla fine dell’anno: ecco cosa si festeggia, il santo del giorno, gli anniversari e le ricorrenze da ricordare.

Cosa si celebra il 3 agosto

Nel terzo giorno dell’ottavo mese dell’anno in Italia è la Giornata nazionale del Peperone, quindi una simpatica occasione – per gli amanti della cucina – per preparare un buon piatto con questo frutto (sì, perché non è una verdura ma un frutto). Continua, inoltre, la Giornata mondiale della Gioventù 2023 a Lisbona. Nello stesso giorno, nella Guinea Equatoriale si festeggia il Giorno delle Forze Armate, in Niger (che però, in questo momento, è nel caos dopo il colpo di Stato) si festeggia il Giorno dell’Indipendenza.

Il santo del giorno del 3 agosto è Santa Lidia, quindi le persone che portano questo nome celebrano il loro onomastico.

Compleanni, ricorrenze e anniversari

Sono nati il 3 agosto: Tony Bennet, cantante statunitense; Tito Boeri, economista; James Hetfield, cantante e musicista dei Metallica; John Landis, regista statunitense noto per il capolavoro “The Blues Brothers”; Maria Giovanna Maglie, giornalista italiana; Martin Sheen, attore statunitense; Skin, cantante inglese leader degli Skunk Anansie; Luca Bernardo e Matteo Richetti, politico.

In questo giorno è nato (secondo i dati storici) anche Cristoforo Colombo, l’esploratore che scoprì l’America.

Accadde oggi, 3 agosto

Ecco alcuni dei principali fatti accaduti il 3 agosto: