Almanacco 30 dicembre, 10 anni fa l’addio a Rita Levi Montalcini: anniversari e curiosità del giorno

Tanti compleanni, anniversari e curiosità relative al 30 dicembre nell'almanacco del giorno.

Il 30 dicembre è il 364º giorno del calendario gregoriano e manca un solo giorno alla fine dell’anno: ecco l’almanacco del giorno con santo, compleanni, ricorrenze e anniversari.

Cosa si celebra con 30 dicembre: santo del giorno

Il 30 dicembre la Chiesa Cattolica celebra Sant’Eugenio. Chi porta questo nome, quindi, festeggia il proprio onomastico. Inoltre, si venera anche la Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe.

Non si segnalano particolari ricorrenze e giornate internazionali.

Compleanni e anniversari

Sono diversi i VIP nati il 30 dicembre. Tra loro figurano: Diego Della Valle, imprenditore italiano; Ellie Goulding (nome completo: Elena Jane Goulding), cantante; LeBron James, giocatore di basket statunitense; Jay Kay (nome completo: Jason Cheetham), cantante dei Jamiroquai; Alessandra Mussolini, ex politica e personaggio televisivo; Antonio Pappano, direttore d’orchestra; Corrado Passera, imprenditore e manager italiano; Patti Smith (Patricia Lee Smith), cantante; Eldrick Tont Woods (meglio noto come Tiger Woods), campione di golf.

In più, si ricordano gli anniversari di nascita di: Heinrich Theodor Fontane, scrittore tedesco; Rudyard Kipling, scrittore inglese e premio Nobel per la Letteratura nel 1907 noto per essere l’autore de “Il libro della Giungla”. E, infine, ecco alcuni anniversari di morte da ricordare: Saddam Hussein, dittatore iracheno morto nel 2006; Rita Levi Montalcini, scienziata e premio Nobel per la medicina nel 1986, scomparsa nel 2012.

Accadde oggi, 30 dicembre

1066: Massacro di Granada, molti ebrei rimangono vittime di una folla di musulmani che aveva intenzione di assaltare il palazzo reale.

1230: Miracolo dell’apparizione del sangue di Cristo nella chiesa di Sant’Ambrogio di Firenze.

1906: Rivoluzione per la Persia, lo scià Mozaffar ad-Din Shah firma una costituzione che garantisce maggiori libertà.

1916: Muore Rasputin, mistico e consigliere di corte dello zar russo Nicola II.

1947: In Romania, dopo l’abdicazione di re Michele I, nasce la Repubblica Popolare Rumena.

1953: Viene messo in vendita il primo televisore a colori. Il prezzo è sui 1.175 dollari.

1968: Frank Sinatra incide My Way, uno dei suoi brani più celebri.

1993: Il Vaticano riconosce lo Stato d’Israele e i due territori stabiliscono relazioni diplomatiche.

2006: Il Raʾīs iracheno Saddam Hussein viene giustiziato dopo una condanna dal Tribunale speciale iracheno per crimini contro l’umanità.

2011: A Samoa e Tokelau, a causa del passaggio dei due Stati a ovest della linea del cambiamento di data, il 30 dicembre 2011 è stato abolito.