Almanacco di oggi 30 gennaio: l’OMS dichiara il Covid un “pericolo mondiale”

Oggi è lunedì 30 Gennaio 2023, è il 30° giorno del calendario gregoriano. Mancano 335 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno

Oggi la Chiesa celebra la Solennità di Santa Martina.

Martina, forma femminile del nome Martino, proviene dal latino Martinus che assume il significato di “dedicata a Marte”. Marte, in principio, era identificato come dio della primavera, della natura e della fertilità e solo in seguito venne associato in particolare alla battaglia ed alla guerra. L’utilizzo del nome Martina, particolarmente apprezzato dai genitori italiani per le loro bambine a partire dall’inizio del XXI secolo, si può spiegare pertanto associandolo al significato di forza della giovinezza e della natura.

Accadde oggi

1945 – La nave passeggeri Wilhelm Gustloff viene affondata da un sommergibile sovietico nel Mar Baltico causando la morte di oltre 9000 naufraghi.

1948 – Mahatma Gandhi viene ucciso da un estremista indù

1964 – La sonda spaziale Ranger 6 viene lanciata dalla NASA. La sua missione è di trasportare delle telecamere e schiantarsi sulla superficie lunare

1966 – Viene siglato il Compromesso di Lussemburgo per l’utilizzo del metodo maggioritario nella CEE

1969 – Londra: ultima esibizione pubblica dei Beatles sul tetto della Apple Records. Il concerto improvvisato viene interrotto dalla polizia

1989 – L’ambasciata statunitense di Kabul (Afghanistan) viene chiusa

1994 – Péter Lékó diventa il più giovane grande maestro di scacchi

1996 – Il presunto capo della Irish National Liberation Army, Gino Gallagher, viene ucciso mentre è in coda per ritirare il suo sussidio di disoccupazione

2002 – Slobodan Milošević accusa il Tribunale per i crimini di guerra delle Nazioni Unite di un “attacco ostile e maligno” nei suoi confronti

2003 – Il Belgio dà validità legale al matrimonio omosessuale

2013 – Naro-1, il primo lanciatore spaziale sudcoreano, mette in orbita il satellite STSAT-2C

2020 – L’OMS dichiara il COVID-19 un pericolo mondiale

Compleanni

Christian Bale – attore statunitense (30 gennaio 1974)

Phil Collins – cantante e musica inglese (30 gennaio 1951)

Felipe di Spagna – monarca spagnolo (30 gennaio 1968)

Rosa Chemical – rapper italiano (30 gennaio 1998)

Scomparsi oggi