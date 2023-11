L’almanacco del giorno del 4 novembre: ecco cosa si celebra

In Italia è il Giorno dell'Unità: ecco curiosità e anniversari del giorno del 4 novembre.

Il 4 novembre 308º giorno del calendario gregoriano e mancano 57 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco del giorno con gli anniversari, i compleanni e gli eventi da ricordare.

La Chiesa Cattolica ricorda San Carlo Borromeo e in Italia si festeggia la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Cosa si celebra il 4 novembre: santo del giorno e giornate internazionali

Il 4 novembre la Chiesa Cattolica ricorda San Carlo Borromeo, quindi l’onomastico del giorno è di chi porta questo nome. Si ricordano anche i santi Vitale e Agricola, martiri bolognesi.

In Italia, il 4 novembre si ricorda anche la fine della prima guerra mondiale, con la celebrazione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate e la commemorazione del Milite Ignoto.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Sono diversi i nati del 4 novembre, che oggi festeggiano il loro compleanno. Tra loro: Achille Bonito Oliva, critico italiano; Laura Bush, ex First Lady statunitense; Luis Figo, ex calciatore; Matthew McConaughey, attore statunitense; Maurizio Coruzzi, personaggio televisivo meglio conosciuto come “Platinette”; Yitzhak Rabin, due volte primo ministro israeliano.

Ricorre anche l’anniversario della fondazione dell’UNESCO, risalente al 1946.

Accadde oggi, 4 novembre

Completiamo l’almanacco del giorno di oggi, sabato 4 novembre 2023, con una serie di anniversari e date da ricordare.

1493: Cristoforo Colombo salpa per il suo secondo viaggio e raggiunge Porto Rico.

1798: Russi e ottomani iniziano l’assedio a Corfù contro le truppe francesi stabilite sull’isola.

1852: Camillo Benso, conte di Cavour, diventa primo ministro del Regno di Sardegna.

1918: Entra in vigore l’armistizio di Villa Giusti tra regno d’Italia e impero austro-ungarico e si conclude di fatto la Prima guerra mondiale.

1921: Assassinio del primo ministro giapponese Hara Takashi (primo premier cristiano nipponico)

1933: Nasce Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu, leader della repubblica separatista del Biafra dal 1967 al 1970.

1946: Nasce l’UNESCO, istituzione intergovernativa volta alla protezione e alla promozione dei patrimoni culturali globali.

1952: Nasce la National Security Agency (Nsa), apparato federale incaricato della sicurezza interna degli Stati Uniti.

1966: Alluvione di Firenze, la piena dell’Arno raggiunge la nota città d’arte.

1979: Crisi degli ostaggi Usa-Iran. Un gruppo di 500 studenti si introduce nell’ambasciata statunitense di Teheran e prende in ostaggio i funzionari al suo interno.

1980/2008: Il 4 novembre Ronald Reagan vince le elezioni contro Jimmy Carter e diventa presidente USA. Nello stesso giorno, ma nel 2008, a ottenere l’incarico è stato Barak Obama.

2001: Nasce il Police Service of Northern Ireland.

2011: Violenta alluvione a Genova, che provoca 6 morti e lascia più di 100 sfollati.

2020: Guerra del Tigrè, le forze armate etiopi occupano il capoluogo della regione del Tigrè, Macallè.