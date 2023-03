Almanacco di oggi, 5 marzo: compleanni, ricorrenze e santo del giorno

Il 5 marzo è il 64º giorno del calendario gregoriano. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Il 5 marzo è il 64º giorno del calendario gregoriano (il 65º negli anni bisestili). Mancano 301 giorni alla fine dell’anno. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 5 marzo: santo del giorno

La Chiesa venera San Gerasimo di San Lorenzo, religioso, e San Giovan Giuseppe della Croce, francescano alcantarino

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Nasce Pasolini, muore Volta

Nati

Rosa Luxemburg, in polacco Róża Luksemburg, è stata una filosofa, economista, politica e rivoluzionaria polacca naturalizzata tedesca (5 marzo 1871);

Ennio Flaiano è stato uno sceneggiatore, scrittore, giornalista, umorista, critico cinematografico e drammaturgo italiano (5 marzo 1910);

Momofuku Andō è stato un inventore e imprenditore giapponese che ha fondato l’azienda Nissin Foods. Ha ideato e commercializzato i noodle istantanei, pietanza tradizionale giapponese a base di ramen e minestra di pollo o verdure ottenuta con un singolare procedimento di precottura e disidratazione (5 marzo 1910);

Pier Paolo Pasolini è stato un poeta, scrittore, regista, sceneggiatore, attore e drammaturgo italiano. Ha lasciato contributi anche come pittore, romanziere, linguista, traduttore e saggista (5 marzo 1922);

Lucio Battisti è stato un cantautore, compositore, polistrumentista, arrangiatore e produttore discografico italiano (5 marzo 1943);

Pacifico (pseudonimo di Luigi De Crescenzo) è un cantautore italiano (5 marzo 1964);

Eva Mendes (Eva de la Caridad Mendez) è un’attrice e modella statunitense di origine cubana (5 marzo 1974);

Giorgia Palmas è una conduttrice televisiva, showgirl, attrice ed ex modella italiana (5 marzo 1982);

Scomparsi oggi

1534 – Antonio Allegri (detto il Correggio) è stato un pittore italiano. Ha preso spunto dalla cultura del Quattrocento e dai grandi maestri dell’epoca (Leonardo, Raffaello, Michelangelo e Mantegna) inaugurando un nuovo modo di concepire la pittura. Elaborò, infatti, un proprio originale percorso artistico finendo così tra i grandi del Cinquecento;

1827 – Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta è stato un chimico e fisico italiano. È l’inventore del primo generatore elettrico mai realizzato: la pila. Ha scoperto il gas metano;

1953 – Iosif Stalin è stato un rivoluzionario, politico e militare sovietico. Governò l’Unione Sovietica dopo la morte di Lenin avendo la carica di segretario generale del PCUS dal 1922 fino alla propria morte;

1982 – John Adam Belushi è stato un attore, cantante e comico statunitense di origine albanese;

2013 – Hugo Rafael Chávez Frías è stato un politico e militare venezuelano. È stato presidente del Venezuela dal 1999 fino alla sua morte, tranne nel corso della breve parentesi del colpo di Stato del 2002.

Accade oggi, 5 marzo

1770 – Massacro di Boston. Cinque americani, compreso Crispus Attucks, sono uccisi da truppe britanniche in un episodio che aiuterà a dare il via alla guerra d’indipendenza americana cinque anni più tardi.

1860 – Parma, Toscana, Modena e Romagna votano in un referendum per unirsi al Regno di Sardegna.

1868 – Una corte per l’impeachment viene organizzata nel Senato degli Stati Uniti per ascoltare le accuse contro il presidente Andrew Johnson.

1872 – George Westinghouse brevetta il freno ad aria.

1876 – Nel pomeriggio esce il primo numero del quotidiano Corriere della Sera.

1877 – Al Teatro alla Scala di Milano prima dell’opera lirica Mefistofele di Arrigo Boito. È stato un clamoroso fiasco.

1904 – Nikola Tesla, in Electrical World and Engineer, descrive il processo di formazione del fulmine globulare.

1912 – L’esercito italiano è il primo ad usare i dirigibili per scopi militari. Nello specifico sono stati utilizzati per ricognizione ad ovest di Tripoli, dietro le linee turche, nel corso dela guerra italo-turca.

1918 – L’Unione Sovietica sposta la capitale da Pietrogrado a Mosca.

1924 – Shefqet Vërlaci diventa primo ministro dell’Albania.

1931 – Daniel Salamanca viene nominato presidente di Bolivia.

1933 – Grande depressione. il presidente statunitense Franklin D. Roosevelt dichiara la bank holiday, chiudendo tutte le banche degli Stati Uniti e congelando tutte le transazioni finanziarie.

1933 – In Germania i nazisti ottengono il 44% dei voti alle elezioni parlamentari.

1940 – Stalin e altri membri del Politburo sovietico firmano l’ordine per l’esecuzione di 25.700 polacchi (figuravano pure 14.700 prigionieri di guerra). L’episodio è noto come il Massacro di Katyn’.

1943 – Scioperi antifascisti. A Torino inizia nell’officina 19 lo sciopero degli operai della Fiat Mirafiori. In pochi giorni centomila lavoratori protestano. Si tratta la prima grande ribellione operaia che si estenderà presto in tutte le fabbriche del Nord.

1946 – Winston Churchill nomina per la prima volta la Cortina di ferro nel suo discorso al Westminster College di Fulton, nel Missouri. L’episodio è spesso considerato come l’inizio della guerra fredda.

1953 – Iosif Stalin muore a Mosca a seguito di un attacco cerebrale.

1953 – Sergej Sergeevič Prokof’ev muore a Mosca a seguito di un’emorragia cerebrale.

1955 – Il presidente lituano, Antanas Merkys muore, dopo essere stato imprigionato e deportato a Saratov, in Unione Sovietica.

1960 – Elvis Presley viene congedato dall’esercito degli Stati Uniti.

1970 – Entra in vigore un Trattato di non proliferazione nucleare, ratificato da 43 nazioni.

1970 – Atomi di Dubnio vengono individuati con certezza per la prima volta.

1979 – Strumenti di rilevazione captano una esplosione di raggi gamma originatasi dalla Grande Nube di Magellano, portando alla scoperta dei soft gamma repeater.

1981 – Il cannibale Alfred Packer viene graziato dopo morto.

1988 – La costituzione delle Isole Turks e Caicos viene ripristinata e rivista.

1991 – L’Iraq rilascia tutti i prigionieri della guerra del Golfo.

1993 – Il velocista canadese Ben Johnson viene squalificato a vita dalle competizioni internazionali dopo essere risultato positivo al doping per la seconda volta.

1998 – La NASA annuncia che la sonda Clementine in orbita attorno alla Luna ha trovato abbastanza acqua nei crateri polari da poter sostenere una colonia umana e una stazione di rifornimento per i razzi. È annunciata la scelta del tenente colonnello Eileen Collins come prima donna comandante di una missione dello Space Shuttle.

2001 – Sono 35 i pellegrini musulmani uccisi schiacciati dalla calca nel corso dell’annuale pellegrinaggio dell’Hajj.

2003 – Nature ritira diversi lavori come conseguenza dello scandalo Jan Hendrik Schön.