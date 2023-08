L’almanacco del giorno di San Lorenzo: cosa si celebra e cosa accadde il 10 agosto

Una serie di anniversari e tante curiosità da ricordare: ecco l'almanacco del giorno in attesa della "notte delle stelle cadenti".

Il 10 agosto è il 222º giorno del calendario gregoriano e la Chiesa Cattolica ricorda San Lorenzo, discepola di San Paolo. Ecco l’almanacco del giorno con santi, anniversari e date da ricordare.

Cosa si celebra il 10 agosto: santo del giorno e giornate mondiali

Come già specificato, il 10 agosto il santo del giorno è uno dei più noti: San Lorenzo. Sarà la notte delle stelle cadenti, che nella tradizione cristiana rappresentano le lacrime versate dal santo durante il suo martirio. San Lorenzo è il patrono di diaconi, cuochi e pompieri.

In Ecuador sarà il giorno della Festa per l’indipendenza. Inoltre, il 10 agosto è la Giornata mondiale del leone. Simbolo di forza e resistenza, il “re” della savana viene celebrato ogni anno in questa giornata estiva e il WWF ricorda i rischi per la sopravvivenza della specie.

10 agosto, nota culturale: la poesia di Pascoli

“X agosto” è una delle poesie più celebri della letteratura italiana. Composta da Giovanni Pascoli in ricordo del padre, ucciso il 10 agosto 1867, venne pubblicata per la prima volta nel 1896 e poi inserita l’anno successivo nella quarta edizione della raccolta “Myricae“.

Il componimento comprende 6 quartine di decasillabi e novenari ad anfibrachi in rime alternate (schema: ABAB). Ecco il testo del componimento, che menziona anche le “lacrime” di San Lorenzo:

San Lorenzo, io lo so perché tanto

di stelle per l’aria tranquilla

arde e cade, perché si gran pianto

nel concavo cielo sfavilla.

Ritornava una rondine al tetto:

l’uccisero: cadde tra i spini;

ella aveva nel becco un insetto:

la cena dei suoi rondinini.

Ora è là, come in croce, che tende

quel verme a quel cielo lontano;

e il suo nido è nell’ombra, che attende,

che pigola sempre più piano.

Anche un uomo tornava al suo nido:

l’uccisero: disse: Perdono;

e restò negli aperti occhi un grido:

portava due bambole in dono…

Ora là, nella casa romita,

lo aspettano, aspettano in vano:

egli immobile, attonito, addita

le bambole al cielo lontano.

E tu, Cielo, dall’alto dei mondi

sereni, infinito, immortale,

oh! d’un pianto di stelle lo inondi

quest’atomo opaco del Male!

Compleanni e ricorrenze

Diversi i nati del 10 agosto che celebrano il proprio compleanno. Tra loro: l’argentino Javier Zanetti, ex calciatore e vicepresidente dell’Inter; Marina Berlusconi, nota imprenditrice e figlia di Silvio Berlusconi; Antonio Banderas, attore e sex symbol di fama internazionale; Jorge Amado, scrittore brasiliano; Lorella Cuccarini, presentatrice e donna di spettacolo; Francesca Manzini, conduttrice e imitatrice italiana; Leo Fender, imprenditore statunitense morto nel 1991; Sonia Peronaci, cuoca e blogger “mamma” di “Giallo Zafferano“, e la modella italiana Paola Turani.

Si ricorda inoltre la nascita di un personaggio storico molto importante: Camillo Paolo Filippo Giulio Benso, nobile dei Marchesi di Cavour. Era poi nato il 10 agosto anche Herbert Clark Hoover, 31esimo presidente degli Stati Uniti d’America. Compleanno anche per Juan Manuel Santos, presidente colombiano dal 2010 al 2018 e premio Nobel per la pace nel 2016.

Accadde oggi, 10 agosto

258 – Martirio di San Lorenzo;

1500: La nave dell’esploratore Diogo Dias arriva in Madagascar;

1782: nasce Vicente Guerrero, rivoluzionario e secondo presidente del Messico;

1793: inaugurato il Museo del Louvre a Parigi;

1809: l’Ecuador ottiene l’indipendenza dalla Spagna;

1810: nasce Camillo Benso di Cavour, massimo protagonista del Risorgimento italiano;

1821: il Missouri diventa il 34esimo Stato degli USA;

1867: muore il padre del poeta Giovanni Pascoli. Sulla triste vicenda, il figlio della vittima compose il celebre poema “X agosto”;

1893: istituita la Banca d’Italia.

1905: inizia la conferenza di pace dopo la Guerra russo-giapponese a Portsmouth (New Hampshire, USA). A mediare la conferenza l’allora presidente statunitense Theodore Roosevelt;

1913: il trattato di Bucarest sancisce la fine della seconda guerra balcanica.

1920: firma del Trattato di Sèvres, che divide i territori dell’Impero Ottomano dopo la Prima Guerra Mondiale. Molti lo ritengono uno dei trattati all’origine di molte delle tensioni odierne negli ex territori imperiali.

1944: Strage di Piazzale Loreto, eccidio nazifascista costato la vita a 15 partigiani.

1951: nasce Juan Manuel Santos, presidente della Colombia dal 2010 al 2018 e premio Nobel per la pace nel 2016.

1983: Licio Gelli, “maestro venerabile” della Loggia massonica segreta P2, evade dal carcere ginevrino di Champ Dollon. Si costituirà 4 anni dopo.

1990: la Sonda spaziale Magellano, lanciata l’anno precedente, raggiunge Venere;

1995: Attentato di Oklahoma City.

2006: Attentato sventato all’aeroporto Heathrow di Londra: seguirono 24 arresti di estremisti islamici inglesi.

2010: L’Oms dichiara conclusa la pandemia influenzale del 2009-2010 (conosciuta anche come pandemia di H1N1).

2018: La lira turca crolla dopo il raddoppio dei dazi annunciato dall’allora presidente statunitense Donald Trump.

