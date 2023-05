Amministrative, Giuseppe Conte a Catania a sostegno di Maurizio Caserta VIDEO

Il leader del Movimento 5 Stelle in piazza dante per il candidato del fronte progressista.

Da reddito di cittadinanza, che il governo Meloni ha messo in discussione subito dopo la vittoria delle Politiche, all’autonomia differenziata “che sarebbe una tragedia per il Paese”. Dalle scelte, difficili, in epoca di pandemia, ai fondi arrivati proprio per fronteggiarla. E ancora, la regola del doppio mandato, e il fatto ddi essere sempre criticati “perché i giorno che non lo faranno, vorrà dire che stiamo sbagliando” – ha detto.

Conte a Catania a sostegno di Caserta

Era una piazza Dante non proprio gremita, che si è andata riempendo solo nel momento in cui l’ex presidente del Consiglio ha preso la parola, quella che stasera ha ospitato Giuseppe Conte, tra i leader in tour in Sicilia a sostegno dei propri candidati. In questo caso, Maurizio Caserta per il fronte progressista. Che ha visto sfilare, nello stesso giorno, Alessandro Zan e Nicola Fratoianni.

Il leader M5S e la regola del doppio mandato

Conte si è lanciato in una strenua difesa di quanto fatto da presidente del Consiglio, ma anche in una strenua difesa del Movimento, difendendo le scelte fatte ma, soprattutto, attaccando e colpendo Meloni e il suo governo. Nelle scelte economiche, innanzitutto. Con lui, sul palco, l’ex ministra del Lavoro e assessora designata, Nunzia Catalfo, e la candidata al consiglio comunale, ex deputata regionale, Gianina Ciancio. Entrambe, inizialmente proposte come candidate sindaco – Catalfo in pole position – hanno dovuto rinunciare per la regola pentastellata che impone solo due mandati. Ha parlato anche di questo il leader del M5S.

Le parole di Conte

“Fare politica è faticoso – ha detto – Bisogna operare con spirito di sacrificio e mettere da parte gli interessi personali, sempre e comunque, e rispettare delle regole che possono essere a volte stringenti, come quelle del doppio mandato”.