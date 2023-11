VIDEO | “C’è un animale intrappolato nel tombino”, le immagini dell’incredibile soccorso

Dopo vari tentativi, l'animale è stato estratto: curioso e impaurito è scappato via tra le strade del quartiere

Incredibile soccorso portato a termine, non senza qualche difficoltà, da una squadra di vigili del fuoco di Biguaçu, in Brasile. Allertati dai residenti di un quartiere, i pompieri del paese sudamericano sono intervenuti per soccorrere un curioso animale.

Il video del soccorso

Un video diventato subito virale, mostra le immagini del tentativo (riuscito) di trarre un in salvo un capibara rimasto incastrato in un tombino. L’enorme roditore vi era caduto dentro e, considerata la stazza, non è stato semplice per i vigili del fuoco tirarlo fuori dal buco. Dopo vari tentativi, l’animale è stato estratto: curioso e impaurito, è scappato via tra le strade del quartiere.

Il capibara

Il capibara è un grosso roditore caviide originario del Sud America, nonché il più grande roditore vivente al mondo. I suoi parenti più stretti includono i porcellini d’India e le cavie delle rocce, mentre altri suoi parenti più distanti sono l’agouti, il cincillà e la nutria. Il capibara abita le savane e le fitte foreste, vivendo quasi esclusivamente nei pressi di grandi specchi d’acqua. È una specie altamente sociale e può essere trovata in gruppi che possono contare fino a 100 individui, sebbene i gruppi più comuni contino circa 10-20 individui.

video da Instagram Corpo de Bombeiros de Biguaçu

