Anticipazioni Terra Amara, la puntata di domenica 24 marzo

La serie turca, che ha conquistato il pubblico e ogni record possibile in fatto di ascolti per una serie, torna con una nuova puntata

Doppio appuntamento di settimana per Terra Amara. Gli appassionati della serie turca si saranno accorti che la programmazione di Terra Amara nelle ultime settimane ha subito continue variazioni per dare a spazio a nuovi programmi, film e serie tv. Il consueto appuntamento pomeridiano è stato ceduto alla nuova serie turca Endless Love. Il venerdì sera dal prossimo 29 marzo 2024 sarà occupato da “Se potessi dirti addio”, la nuova serie con protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik. Terra Amara andrà in onda ogni domenica pomeriggio su Canale 5 alle ore 14:45 a partire dal 24 marzo.

Visto il successo riscontrato, i vertici Mediaset hanno pensato bene di trasmettere Terra Amara dalla prima stagione su Rete 4 ogni giorno alle ore 19:40. Sono repliche, ma è un modo per i tanti appassionati della serie di ripercorrere gli eventi di Terra Amara dall’inizio mentre seguono le ultime vicende.

Anticipazioni della puntata di domenica 24 marzo 2024 di Terra Amara

Nella puntata in onda domenica 24 marzo su Canale 5 ore 14:45, Hakan e Abdulkadir incendiano uno dei pullman della società di Colak diretto ad Ankara dopo aver offerto gratuitamente ai passeggeri un viaggio più confortevole su uno dei mezzi di loro proprietà.

Zuleyha organizza la proiezione di un film. L’evento è gratuito ed è aperto a tutti gli abitanti di Cukurova. Accade l’inaspettato. Invece del film indicato, si vede Betul che si vanta con Zuleyha di aver sottratto denaro all’azienda degli Yaman, di aver venduto i suoi terreni e di aver fatto in modo che le pignorassero la villa.

Betul è disperata per essere stata smascherata in pubblico. Sermin la incolpa per aver sottovalutato le capacità di Zuleyha. Nel frattempo, la donna riceve un misterioso telegramma sul Signor Sadi che è ricoverato in ospedale ad Ankara in gravi condizioni. Zuleyha decide di raggiungerlo. In ospedale, però, trova Gungor che le racconta la verità su Hakan

Su proposta di Sermin, Colak decide di dare una lezione a Zuleyha per come si è comportata con Betul. L’uomo si presentato alla tenuta con i suoi uomini che sparano a raffica. Sarà Fikret a fermarlo.

Zuleyha non vuole più avere rapporti con Hakan e cede a Fikret la procura dell’azienda. Lutfiye apprende della morte del Sindaco e si trova a doverlo sostituire fino alle prossime elezioni.

Dove e come vedere Terra Amara

A partire dal 24 marzo 2024, Terra Amara andrà in onda su Canale 5 alle ore 14:45 ogni domenica. Si potrà vedere anche in diretta streaming su Mediaset Infinity dove saranno disponibili tutti gli episodi e contenuti extra.