Antiracket, a Regalbuto siglato Protocollo di legalità

Un Osservatorio locale in collaborazione tra Comune e associazione Fai sarà un deterrente per gli eventi criminosi. Il sindaco Longo: “è un valido strumento di supporto per le Forze dell’ordine e per le imprese”

REGALBUTO – L’amministrazione comunale di Regalbuto, guidata del sindaco Angelo Longo, ha istituito l’Osservatorio locale permanente di legalità. Perciò è stato siglato dal Comune di Regalbuto un “Protocollo di legalità” con l’Associazione locale Fai (Federazione Antiracket Italiana), presieduta da Vittorio Calabrese.

Un valido strumento di supporto alle Forze dell’ordine

“Sarà – ha detto il sindaco Angelo Longo – un valido strumento di supporto alle Forze dell’ordine e alle imprese locali per la lotta e la repressione di tutti quegli eventi criminali che insidiano il nostro tessuto sociale ed economico”.

Con l’importante iniziativa l’amministrazione comunale intende costituire un deterrente alla luce degli ultimi eventi criminosi che hanno colpito le attività economiche locali con rilevanti danni. “Così – ha proseguito il primo cittadino regalbutese – ho deciso di attivare immediatamente a partire dall’incontro già avvenuto in Prefettura qualche mese fa, tutte quelle iniziative per ottenere un controllo più intensivo del nostro territorio. Questa firma di oggi si inserisce nel quadro di quelle iniziative programmate da questa amministrazione comunale”.

Un controllo attento e più capillare del territorio

Tale protocollo della Fai antiracket Regalbuto, avente anche funzione di “Osservatorio locale permanente della legalità”, consentirà al Comune, alle Forze dell’ordine, alla Polizia locale, alla scuola, alla chiesa e a tutte le istituzioni locali di fare rete a tutti i livelli, per un controllo attento e più capillare del territorio.

“Avvieremo – assicura il primo cittadino regalbutese – una maggiore intensificazione delle iniziative legate alla garanzia di legalità e alla tutela dei nostri commercianti e imprenditori”.

Sensibilizzazione negli istituti scolastici

A breve saranno avviate anche iniziative congiunte di sensibilizzazione negli istituti scolastici del territorio: “Perché è dalle scuole che si parte per una completa sensibilità civica”.

“L’istituzione dell’osservatorio di legalità a carattere permanente – ha evidenziato Longo – ci consentirà di avere continuamente il polso della situazione locale riguardo ai comportamenti illegali e sulla sicurezza da gantire nel nostro territorio. L’iniziativa i permetterà un costante monitoraggio per la lotta e la repressione di tutti quegli eventi criminali che compromettono e minano la tranquillità e la serenità in senso al paese di Regalbuto”.