Apple lavora con noi: assunzioni e posizioni aperte

Offerte in costante aggiornamento in Italia e in tutto il mondo

Per tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità di lavoro il marchio Apple mette periodicamente a disposizione un vasto numero di posizioni aperte in Italia e in tutto il mondo.

Apple, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze dell’azienda, Apple di solito è alla ricerca di:

Ingegneri del software altamente competenti per sviluppare e migliorare il suo sistema operativo, applicazioni e servizi

Progettisti industriali talentuosi che possano contribuire alla creazione di prodotti innovativi e all’avanguardia.

Esperti di user experience (UX) per garantire che i prodotti e i servizi offrano un’interfaccia intuitiva, un’usabilità eccellente e una soddisfazione generale per gli utenti.

Esperti di marketing e comunicazione che lavorano per promuovere i prodotti e i servizi di Apple, sviluppare strategie efficaci e mantenere l’immagine di marca dell’azienda.

Specialisti delle vendite e assistenza clienti che possano fornire un servizio di alta qualità ai clienti

Esperti di ricerca e sviluppo per guidare l’innovazione e portare avanti le tecnologie emergenti.

Esperti di cybersecurity che possano proteggere i sistemi, i dati e le infrastrutture di Apple da minacce esterne.

Apple, i requisiti per lavorare

Qualifiche ed esperienza: vengono valutate in base al ruolo specifico. Possono essere richiesti titoli di studio pertinenti, come una laurea in informatica, ingegneria, design o un campo correlato. Inoltre, l’esperienza lavorativa precedente nel settore correlato può essere un requisito, specialmente per ruoli di livello più senior.

Competenze tecniche: A seconda del ruolo, possono essere richieste competenze tecniche specifiche. Ad esempio, per un ingegnere del software, potrebbero essere richieste competenze di programmazione in linguaggi come Swift, Objective-C, Java o C++. Per i designer, è importante avere una padronanza degli strumenti di progettazione come Adobe Creative Suite.

Conoscenza dei prodotti Apple: Una buona conoscenza dei prodotti e delle tecnologie di Apple è spesso un requisito. Questo può includere familiarità con i sistemi operativi iOS e macOS, così come l’utilizzo di dispositivi come iPhone, iPad e Mac.

Abilità comunicative e collaborative: Apple è un’azienda che promuove la collaborazione e il lavoro di squadra. Pertanto, è importante avere buone abilità comunicative, capacità di lavorare efficacemente in un ambiente di gruppo e di interagire con diverse funzioni aziendali.

Orientamento all’innovazione e alla creatività: Apple è conosciuta per la sua cultura dell’innovazione e del design. Mostrare un pensiero creativo e un orientamento verso l’innovazione può essere un vantaggio per i candidati.

Orientamento al cliente: Apple pone un’enfasi significativa sull’esperienza del cliente. Capacità di comprendere le esigenze dei clienti, fornire un servizio di alta qualità e mantenere un atteggiamento orientato al cliente possono essere importanti.

Conoscenza delle lingue: Essendo un’azienda globale, la conoscenza di più lingue può essere un vantaggio, soprattutto per posizioni che richiedono interazione con clienti e collaboratori internazionali.

Apple, come candidarsi

Per coloro che sono interessati a lavorare in Apple e desiderano conoscere le opportunità di assunzione in Italia, si consiglia di visitare la pagina dedicata alle carriere e alle selezioni del Gruppo Apple Lavora con noi.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI