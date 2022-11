Arezzo, sequestrano famiglia di orafo per rubare diamanti: caccia ai banditi

Sei rapinatori avrebbero preso in ostaggio sei persone e sequestrato la nuora di un imprenditore orafo ad Arezzo per rubare dei diamanti: sono attualmente ricercati

Ad Arezzo alcuni banditi hanno preso in ostaggio la famiglia di un imprenditore orafo per tentare di rubare dei diamanti.

I malviventi erano in 6, dall’accento straniero, e hanno deciso di fare irruzione nella villa della famiglia Cianchi,.

Dopo aver tenuto in ostaggio quattro persone per ben due ore, hanno sequestrato la nuora dell’imprenditore, facendosi portare sino alla ditta.

Giunti in azienda, hanno minacciato con una pistola la donna, costringendola ad aprire la cassaforte e consegnare tutto il bottino.

I rapinatori sono poi riusciti a fuggire, abbandonando l’ostaggio, dopo l’arrivo improvviso di un parente dell’imprenditore, insospettitosi per le luci accese all’interno della ditta.

La Polizia, intervenuta con gli agenti sia alla villa che in azienda, sta continuando a lavorare per scovare i banditi, con controlli e posti di blocco distribuiti su tutto il territorio della provincia di Arezzo: dei malviventi, però, al momento non c’è nessuna traccia.