Ascolti tv, Francia-Australia davanti a tutti: 24,8% share

Sale l'attenzione sul campionato del mondo in corso di svolgimento in Qatar: 5.478.000 spettatori hanno seguito l'incontro su Rai 1

Sale l’attenzione per i Mondiali del Qatar 2022. Nella prima serata di ieri, martedì 22 novembre, Francia -Australia è stata la partita più vista finora, con il 24,8% di share e 5.478.000 spettatori che hanno seguito su Rai 1 l’incontro, terminato 4 a 1 per la squadra transalpina. A seguire trend in crescita per ‘Il Circolo dei Mondiali’, con Alessandra De Stefano, Sara Simeoni, Jury Chechi e Diego Antonelli che segnano un seguito di 1.358.000 spettatori e share dell’8,2%.

Ottimo risultato per Qatar 2022 anche nel pomeriggio di Rai2: ‘Argentina-Arabia Saudita’, la partita ‘sorpresa’ del Mondiale, in onda sulla seconda rete alle 11, ha tenuto incollati alla tv 2 milioni 90 mila spettatori pari al 22,1% di share. In evidenza il secondo tempo che ha raggiunto uno share del 24% con 2.764.000 spettatori. Alle 14 la partita “Danimarca -Tunisia” ha interessato 1.899.000 spettatori pari al 15% di share. Share di grande rilievo – il 20,5 %, sempre su Rai 2 – per “Messico-Polonia” vista complessivamente da 2.788.000 spettatori, saliti a 3.230.000 (21,5% di share) nel secondo tempo.

Tornando alla fascia del prime time su Canale 5 per la serie ‘Con l’aiuto del cielo’ 2.196.000 spettatori e il 12,85%. Su Italia1 per ‘Le Iene Show’ 1.318.000 spettatori e il 10,46% (per la presentazione 1.372.000 spettatori e il 6,09%). Su La7 per il talk ‘DiMartedì’ nella presentazione 1.111.000 spettatori e il 4,99% di share, nel programma 1.389.000 spettatori e l’8,34% di share. Su Rai 3 per #Cartabianca share del 6,3% pari a un seguito di 1.035.000 spettatori. Su Rai 2 per ‘Il collegio’ 1.034.000 e il 6,3% di share (69,5 mila le interazioni social). Su Nove per il film ‘Trappola in fondo al mare’ 360.000 spettatori e share del 2,1%. Su Tv8 per ‘Chi vuole sposare mia mamma o mio papà?’ 218.000 spettatori e share dell’1,25%.