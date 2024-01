Assegno unico: ecco le date di pagamento per gennaio-giugno 2024

Per l'assegno unico universale arriva il calendario dei pagamenti relativo al periodo gennaio-giugno 2024. Lo ha reso noto l'Inps

Per l’assegno unico universale arriva il calendario dei pagamenti relativo al periodo gennaio-giugno 2024. Lo ha reso noto l’Inps spiegando, in una circolare, che “con la finalità di agevolare le famiglie che percepiscono l`assegno unico e universale per i figli a carico, assicurando la conoscenza dei tempi di erogazione della prestazione” prosegue la collaborazione con la Banca D`Italia “avviata nel corso delle precedenti annualità, per elaborare e comunicare tempestivamente il calendario dei pagamenti della prestazione per tutte le mensilità dell`anno”.

Relativamente alle rate della prestazione in corso di godimento che non abbiano subito variazioni, queste sono le date di pagamento dell`assegno unico e universale valevoli per il periodo gennaio-giugno 2024: 17, 18, 19 gennaio 2024; 16, 19, 20 febbraio 2024; 18, 19, 20 marzo 2024; 17, 18, 19 aprile 2024; 15, 16, 17 maggio 2024; 17, 18, 19 giugno 2024.

Quando avverrà il pagamento della prima rata

L’Inps ha inoltre precisato che, come di consueto, il pagamento della prima rata della prestazione avverrà di norma nell`ultima settimana del mese successivo alla presentazione della domanda. Nella stessa data sarà accreditato anche l`importo delle rate spettanti nell`ipotesi in cui l`assegno sia stato oggetto di un conguaglio, a credito oppure a debito.