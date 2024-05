Assegno unico di maggio 2024, ecco quando arriva: date del pagamento

Gli importi arriveranno a metà mese: ecco le date e le informazioni utili per sapere quanto spetta.

Assegno unico di maggio 2024, ecco quando arriveranno i pagamenti: il calendario e le informazioni utili per gli utenti.

Assegno Unico maggio 2024, calendario pagamenti

I pagamenti Inps dell’assegno unico nel mese di maggio 2024 saranno versati nelle giornate del 15, 16 e 17 maggio. Per le nuove domande e importi che hanno subìto variazioni, in genere i pagamenti arrivano entro il 30 del mese.

I nuovi importi dell’assegno unico sulla base dell’Isee

Si ricorda che gli importi dell’assegno unico hanno subìto, da gennaio 2024, dei cambiamenti per effetto della rivalutazione delle prestazioni Inps in base all’andamento dell’inflazione. L’indice ISTAT di rivalutazione è del 5,4%. L’importo massimo (per redditi fino a 17.090 euro) è arrivato a 199,4 euro; l’importo minimo per redditi sopra i 45.575 euro dovrebbe aumentare fino a 57,2 euro. Si ricorda che chi non ha presento l’Isee 2024 aggiornato entro febbraio potrebbe trovarsi a ricevere solo l’importo minimo, senza maggiorazioni. Per figli minori e/o disabili spettano delle maggiorazioni.

Come controllare i pagamenti e gli importi

In caso di ritardi o problemi, è possibile effettuare un controllo dello stato dei pagamenti sul portale Inps (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale).

Una volta entrati sul sito web dell’Istituto di previdenza, bisognerà cercare “Fascicolo previdenziale del cittadino”. In seguito, sarà necessario su “Prestazioni” e poi su “Pagamenti”. Infine, si dovrà cliccare sull’anno di riferimento. In alternativa, è possibile utilizzare anche l’applicazione MyInps per controllare lo stato dei pagamenti dell’assegno unico. Il portale offre altre informazioni quali durata del beneficio, stato di eventuali domande presentate e importi. Si può consultare il Fascicolo previdenziale anche in caso di messaggio “Domanda di assegno unico decaduta“, che implica una possibile sospensione del beneficio.

Assegno unico, le novità del 2024

