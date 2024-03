“Rivoluzione” al Comune di Messina, continuano le assunzioni: 135 nuovi dipendenti

Palazzo Zanca continua il turn over generazionale più importante degli ultimi anni.

Prosegue la stagione delle assunzioni al Comune di Messina: sono infatti 135 i nuovi dipendenti che questa mattina sono ufficialmente entrati a far parte dell’organico di palazzo Zanca, che da anni necessitava di un turn over generazionale mai avvenuto.

I neo assunti sono per lo più giovani e andranno a ricoprire 5 posti come funzionari dell’area di sorveglianza, 7 da istruttori contabili, 20 da funzionari legali, 50 da istruttori tecnici e altrettanti da istruttore amministrativi.

Messina, 135 nuove assunzioni al Comune

Nelle scorse ore a palazzo Zanca hanno firmato il loro contratto a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione. L’ingresso effettivo in ruolo avverrà a partire da martedì 2 aprile, subito dopo Pasqua. Poi, tra aprile e maggio, l’ulteriore innesto di altre 179 unità, che consentirà a palazzo Zanca di intraprendere quel graduale percorso di rinnovamento e turn over all’interno degli uffici comunali.

Il sindaco Basile: “Una tappa importante”

Per il sindaco Federico Basile si tratta di “un’altra tappa importante di un percorso di risanamento iniziato nel 2018 grazie al Piano di Riequilibrio targato Cateno De Luca e che ci ha acconsentito di poter assumere altri 135 giovani. La nostra macchina amministrativa meritava di essere rinforzata e rinnovata al suo interno. Ai dipendenti già presenti in servizio da anni – dice il primo cittadino – va il mio sincero ringraziamento per il grande lavoro che hanno svolto con tante difficoltà”.

Tra le 179 unità da assumere al Comune di Messina ci sarà spazio anche per funzionari amministrativi, per i quali è già stata pubblicata la graduatoria degli scritti e quindi la lista degli ammessi alla prova orale. Spazio poi anche ai funzionari tecnici, per i quali in questo caso gli esami orali sono cominciati soltanto nella giornata di martedì e che saranno presumibilmente gli ultimi a essere assunti in ordine temporale. Pubblicati proprio oggi anche i nomi dei vincitori del concorso per essere assunti all’interno della Patrimonio Spa, società partecipata del Comune di Messina.

Il piano assunzioni era uno degli obiettivi proprio dal sindaco Federico Basile, tra i propositi da completare entro il 2024. La stagione delle assunzioni fin qui approvate prevede un totale di 341 nuovi ingressi, la stabilizzazione di 39 agenti di polizia municipale, e poi i concorsi per 100 altri vigili e ulteriori 75 dipendenti. Assunzioni rese possibili anche grazie all’utilizzo di fondi provenienti dal Pnrr.