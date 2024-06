AstraZeneca lavora con noi, assunzioni e posizioni aperte

Diversi i profili ricercati

Per tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità lavorative nel settore della ricerca e dello sviluppo farmaceutico, AstraZeneca mette periodicamente a disposizione l’apertura di nuove posizioni che potrebbero rappresentare una svolta per gli interessati.

AstraZeneca, profili e requisiti ricercati

Il marchio offre una vasta gamma di opportunità di lavoro in diversi settori, tra cui ricerca e sviluppo farmaceutico, produzione, vendite e marketing, affari regolatori, risorse umane, finanza e molto altro, mentre i requisiti possono variare a seconda del ruolo specifico. In generale si cercano candidati con un’adeguata formazione ed esperienza nel campo correlato, come una laurea in un campo scientifico, competenze specifiche nel settore farmaceutico e una buona conoscenza delle normative e delle pratiche in ambito sanitario.

Le competenze e le qualifiche richieste per lavorare dipendono dal ruolo specifico. Tuttavia, solitamente vengono richieste conoscenze scientifiche approfondite, esperienza nella ricerca farmaceutica, capacità di lavorare in team multidisciplinari e competenze analitiche.

Come candidarsi

Generalmente AstraZeneca raccoglie le candidature tramite la pagina dedicata alle carriere presente sul sito web aziendale.

