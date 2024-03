Attesa ad aprile una spettacolare eclissi solare, ecco quando sarà

Lunedì 8 aprile 2024 si prevede una eclissi di Sole totale: il massimo - o culmine - durerà oltre 4 minuti in alcune zone.

Lunedì 8 aprile 2024 si prevede una eclissi di Sole totale: il massimo – o culmine – durerà oltre 4 minuti in alcune zone. Negli Stati Uniti d’America è stata chiamata eclissi del secolo: da 100 anni non avveniva un fenomeno così lungo. L’eclissi sarà visibile solamente in Nord America e l’oscurità calerà su Messico, Stati Uniti e Canada. Complessivamente durerà oltre 5 ore. In Italia non si vedrà nemmeno parzialmente ma sarà possibile vedere le immagini in streaming. L’8 aprile inizierà alle 15:42 UTC (17:42 di Roma) e terminerà alle 20:52 UTC (22:52).

Cos’è un’eclissi solare totale

Parliamo il fenomeno più studiato e più conosciuto nel campo delle osservazioni astronomiche: durante la fase centrale è possibile studiare con facilità la cosiddetta corona solare. L’eclissi in questione si verifica solo se la Luna è ad una distanza dalla Terra tale da farla apparire di diametro angolare lievemente maggiore di quello del Sole. In una eclissi solare centrale totale la Luna proietta sulla Terra un lungo percorso di oscuramento, detto percorso del già citato “cono d’ombra”, anche detto “corridoio d’ombra”, “fascia di totalità” o “percorso della totalità” e che, tuttavia, colpisce soltanto una strettissima porzione terrestre, lungo tutto il percorso dell’eclissi e, tuttavia, largo in media circa appena un centinaio di chilometri.