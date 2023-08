Auto in fiamme sulla Palermo-Catania, traffico in tilt tra Bagheria e Villabate

Per cause ancora da accertare una automobile ha preso fuoco e il conducente ha accostato il veicolo prima di fermarsi in corsia d'emergenza

Traffico in tilt questa mattina nel tratto della Palermo-Catania, tra Bagheria e Villabate. Per cause ancora da accertare, una automobile ha preso fuoco e il conducente ha accostato il veicolo prima di fermarsi nella corsia d’emergenza.

L’intervento dei vigili del fuoco

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno avviato le procedure di spegnimento del rogo che ha avvolto l’automobile. Per fortuna non si sono registrati feriti. Presenti sul posto anche gli agenti della polizia stradale a causa delle lunghe code di macchine.