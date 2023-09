Auto in fiamme in un sottopasso a Bagheria, salvo il conducente

Nessuno ha riportato ferite, il conducente accortosi del fumo che usciva dal motore si è prontamente allontanato

Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri a Bagheria, in provincia di Palermo. Per cause ancora da chiarire, una automobile ha preso fuoco lungo il sottopasso di via Filippo Buttitta.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l’Anas, i carabinieri. Presenti anche i vigili urbani e gli operatori comunali della reperibilità che hanno completato i lavori di transennamento per la messa in sicurezza della strada. Nessuno ha riportato ferite, il conducente accortosi del fumo che usciva dal motore si è prontamente allontanato.

foto profilo Facebook Comune di Bagheria