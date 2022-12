Auto investita da un treno: quattro feriti

Tragedia sfiorata a Vitorchiano, in provincia di Viterbo. Due adulti e due bambini, infatti, sono rimasti feriti dopo essere stati centrati in pieno da un treno mentre viaggiavano sulla loro auto.

All’altezza di un passaggio a livello, il convoglio, per motivi ancora sconosciuti, ha investito la macchina che stava passando.

A seguito del violento impatto, la jeep è stata trascinata per alcuni metri dal treno: i feriti, come scritto poco sopra, non sarebbero fortunatamente in gravi condizioni, con i due bambini ricoverati precauzionalmente all’ospedale “Bambino Gesù” di Roma.

I Carabinieri, giunti immediatamente sul posto, hanno già iniziato l’attività d’indagine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.