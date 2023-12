VIDEO | Auto le piomba addosso, mamma gira passeggino e salva figlia: le incredibili immagini

Il veicolo, a controsenso, sopraggiunge a tutta velocità e solo il tempestivo intervento della madre ha evitato la tragedia

Increbili immagini in arrivo dall’Inghilterra. In un video, diventato subito virale sui social, si vede la sequenza di una tragedia sfiorata. A Solihull, una madre è riuscita a salvare in extremis la figlia con la quale passeggiava nelle vie della città. Un’auto è piombata addosso a entrambe a tutta velocità, come si vede nelle riprese di alcune telemcamere di sorveglianza.

Lo schianto evitato in extremis

Il veicolo, a controsenso, sopraggiunge a tutta velocità e solo il tempestivo intervento della madre ha evitato la tragedia. La donna, con una mossa fulminea, è riuscita a girare il passeggino prima dell’arrivo dell’auto. Il mezzo si è capovolto a pochi centimetri dalle due donne. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi e gli agenti della polizia di West Midlands. Fortunatamente la madre è rimasta leggermente ferita e non èi n gravi condizoni. Illesa la figlioletta. Indagini in corso per chiarire la dinamica dell’incidente.

video da X