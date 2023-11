Autobus finisce fuori strada, tragedia sfiorata: 28 feriti

Tragedia sfiorata in strada: un autobus è finito improvvisamente fuori strada. 28 gli studenti feriti, tutti fuori pericolo

Gravissimo incidente sulla statale che collega Matera con Montescaglioso.

Un autobus è uscito fuori strada. A bordo c’erano circa cinquanta persone, principalmente studenti: in 28 sono rimasti feriti.

I ragazzi stavano tornando da scuola in autobus

I giovani stavano tornando dalla città dei Sassi, dove frequentano gli istituti superiori, a Montescaglioso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari del 118 Basilicata soccorso che hanno prestato i primi soccorsi ai feriti, il più grave dei quali è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera.

Gli studenti sono fuori pericolo

Sono fortunatamente fuori pericolo, anche se qualcuno è ancora sotto osservazione nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, gli studenti feriti.

La Asm, azienda sanitaria locale della provincia di Matera, in mattinata aggiornerà il bollettino dei ricoverati e dei pazienti già dimessi. Il bilancio complessivo è di 28 feriti, compreso l’autista, che sono classificati in 5 codici arancioni, 15 azzurri e 8 verdi.

Una persona è stata tenuta in osservazione in terapia intensiva per un trauma cervicale mentre altri feriti sono ricoverati nei reparti per contusioni, fratture, in generale traumi da strada. Sulla dinamica dell’incidente procedono i carabinieri.

Il mezzo coinvolto è un autobus delle Ferrovie Appulo Lucane in servizio sulla linea Matera Montescaglioso che, come detto, trasportava studenti di ritorno dalle scuole superiori di Matera. Il bus, per cause da accertare, ha perso il controllo e ad una curva ha divelto il guard rail ed è finito quasi del tutto in un dislivello stradale, restando sulla carreggiata con le ruote posteriori. La Regione Basilicata ha avviato un’attività amministrativa per comprendere le cause dell’incidente.