Ufficiale, autorizzata la cessione dell’ex Blutec alla società di Pelligra: ecco il progetto

Il ministro Urso autorizza l'atto di cessione dopo il parere dei commissari per il sito industriale di Termini Imerese: ecco l'offerta e i progetti dell'imprenditore australiano.

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a seguito dell’individuazione da parte dei Commissari straordinari e previo parere del Comitato di Sorveglianza, ha autorizzato il perfezionamento dell’atto di cessione dell’ex Blutec di Termini Imerese alla Pelligra Italia Holding Srl. “Il MIMIT, assieme al sistema pubblico locale (Regione Sicilia e Comune di Termini Imerese) – si legge nella nota – metterà in campo i propri strumenti per supportare e accompagnare il lavoro di riqualificazione dell’area nei prossimi mesi in modo da poter arrivare a un obiettivo di piena occupazione e di ripresa di importanti attività manifatturiere e logistiche”.

Negli scorsi giorni i commissari avevano dichiarato l’imprenditore australiano – già patron del Catania – come aggiudicatario della gara per la riqualificazione del sito industriale.

Autorizzata la cessione dell’ex Blutec a Pelligra

L’assegnazione si inserisce in un più ampio progetto di rilancio del polo industriale di Termini Imerese che riguarda, oltre alla riqualificazione dell’area industriale, il potenziamento del porto e lo sviluppo di un interporto integrato all’area.

La scelta per l’ex Blutec

Il piano di Pelligra Holding Italia Srl è stato scelto rispetto alle altre offerte ricevute (5 in tutto). Prevede un’offerta di 8 milioni di euro e l’assunzione di almeno 350 dipendenti dell’ex Blutec, attualmente in cassa integrazione, con garanzia di impiego per i prossimi 24 mesi.

Ex Blutec, il piano della società di Pelligra

Pelligra Italia Holding Srl è una partecipata italiana dell’impresa australiana Pelligra Australia PTY LTD e opera nel settore dello sviluppo immobiliare commerciale, industriale e residenziale. La società australiana è stata fondata nel 1960 e si è specializzata nella riconversione e riqualificazione di aree industriali – anche dismesse – attraverso la loro trasformazione in parchi industriali.

La società si è occupata di vari progetti, come la riqualificazione in Australia di due stabilimenti automobilistici di Ford Australia e la realizzazione del distretto industriale Lionsgate Business Park.

Oltre alla riconversione del sito industriale, il progetto di rilancio dell’ex Blutec è di più ampio respiro e prevede anche connessioni con il porto di Termini Imerese, destinato a diventare il principale scalo commerciale della Sicilia occidentale a partire dal prossimo mese di novembre. Un aspetto del progetto – quest’ultimo – molto gradito perfino a chi ha manifestato delle perplessità sull’assegnazione e sulla gestione del bando.

Le fasi di intervento

Con riferimento al Piano industriale di Pelligra, saranno due le fasi di intervento per l’ex Blutec: