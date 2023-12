Autostrada Modica-Scicli, finanziamento a rischio? Barbagallo: “Non c’è gara per l’opera”

"Alla Regione Siciliana, si sono girati i pollici per quasi due anni, ed ancora oggi non hanno messo in gara l'opera", denuncia Barbagallo.

“Il Governo Schifani a oggi non ha posto in essere le procedure di appalto di una delle opere più significative della nostra terra, la Modica-Scicli. La delibera del Cipess di finanziamento per l’importo di circa 350 milioni è del febbraio 2022, grazie all’azione del PD al Governo con i ministri De Micheli e Giovannini e sulla spinta costante del territorio con l’on. Dipasquale in testa. Da allora alla Regione Siciliana, si sono girati i pollici per quasi due anni, ed ancora oggi non hanno messo in gara l’opera”.

Lo denuncia il segretario regionale del PD Sicilia Anthony Barbagallo che è anche capogruppo in commissione Trasporti a Montecitorio.

Per Barbagallo si tratta di “un’occasione da cogliere al balzo per Meloni e Fitto, per definanziare l’opera al 31 dicembre e destinare ad altri territori queste risorse. Nulla di nuovo per un governo contro il sud e contro la Sicilia”.

Dipasquale: “Sicilia rischia di essere oltraggiata”

“Quel finanziamento è il frutto di anni di impegno. Non permetteremo che – aggiunge il deputato regionale ragusano Nello Dipasquale – il nostro territorio venga oltraggiato con l’ennesimo scippo.

“Il Centrodestra, al Governo a Roma e Palermo, non solo non finanzia un km in più dei lotti fino a Gela, ma nel silenzio dei suoi pretoriani, trama per l’ennesimo insopportabile scippo sottraendo risorse certe già destinate specificamente per la realizzazione del lotto 9 dell’autostrada”.

In assenza di formali e certe rassicurazioni, a gennaio scenderemo in piazza, per protestare contro questo tentativo di furto”, conclude Dipasquale.