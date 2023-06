Elezioni ad Aci Sant’Antonio, Quintino Rocca è il nuovo sindaco: i risultati

Ballottaggi 2023 in Sicilia: nel Comune del Catanese si sfidano Quintino Rocca e Giuseppe Santamaria. I risultati in aggiornamento.

Elezioni comunali 2023, ecco i risultati dello spoglio ad Aci Sant’Antonio (EN) dopo il ballottaggio tenutosi nelle giornate di domenica 11 e lunedì 12 giugno.

Ballottaggio Aci Sant’Antonio 2023: affluenza, spoglio, risultati

Ore 17.05: Dopo un avvincente testa a testa, Quintino Rocca vince il ballottaggio e viene eletto sindaco di Aci Sant’Antonio.

Ore 16.55: Quintino Rocca in lieve vantaggio (50,28%). Solo venti i voti di differenza con lo sfidante, al momento.

Ore 16.15: Sei sezioni scrutinate, lieve vantaggio per Giuseppe Santamaria. La “gara”, però, risulta ancora aperta poiché entrambi i candidati si attestano al momento vicini al 50%.

Ore 15.50: Dato affluenza: ad Aci Sant’Antonio hanno votato per il ballottaggio 7.795 persone, il 50,52% degli elettori chiamati alle urne.

Ore 15: Inizia lo spoglio. Ancora da definire il dato sull’affluenza: alle ore 23 dell’11 giugno (ultimo dato definitivo disponibile, riportato dalla Regione Siciliana), ad Aci Sant’Antonio avevano votato 6.181 elettori sui 15.429 chiamati alle urne (il 40,06%, il dato più alto – al momento – rispetto alle altre tre città al ballottaggio).

Elezioni comunali 2023 in Sicilia, gli altri Comuni tornati al voto

Oltre ad Aci Sant’Antonio, sono andate al ballottaggio le città di: Siracusa, Acireale e Piazza Armerina. Siracusa è l’unico dei quattro capoluoghi di provincia chiamati al voto in occasione delle elezioni amministrative 2023 (Siracusa, Catania, Trapani e Ragusa) che non ha eletto il proprio sindaco al primo turno elettorale e che, quindi, ha dovuto attendere il ballottaggio.

Nel Comune di Aci Sant’Antonio, i candidati che aspirano al ruolo di sindaco in questo secondo turno sono: Quintino Rocca e Giuseppe Santamaria. Il primo è sostenuto da 4 liste (Aci Sant’Antonio Avanti Così, Cittattiva Quintino Rocca Sindaco, Aci Sant’Antonio Domani 2023, Aci Sant’Antonio 2030) e ha ottenuto il 33,09% al primo turno; il secondo, invece, ha ottenuto il 30,13% con le sue 9 liste a sostegno (Aci Sant’Antonio Avanti – Santamaria Sindaco, Centristi, Il paese che vogliamo con Antonio Di Stefano, DC – Democrazia Cristiana, Aci Sant’Antonio nel cuore, Forza Italia – Berlusconi, Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni, Uniti per Aci Sant’Antonio, Insieme per Santa Maria La Stella Scuderi Sindaco).

