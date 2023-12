La bimba investita dal trattore a San Cataldo si è svegliata dal coma: “Oggi è Natale per tutti noi”

La piccola sta meglio e ha cercato mamma e papà: continuano le indagini sul terribile incidente avvenuto lo scorso 27 novembre.

Buone notizie sulla bambina di 8 anni investita da un trattore a San Cataldo (Caltanissetta) e ricoverata all’ospedale dei Bambini “Di Cristina” di Palermo: la piccola si è svegliata dal coma.

A riportarlo, sui social, è la zia della bimba. Negli scorsi giorni, il padre aveva ringraziato l’intera comunità di San Cataldo e tutti coloro che avevano dedicato un pensiero o una preghiera alla figlia, ricoverata in gravi condizioni dopo il terribile incidente.

Bambina investita dal trattore si sveglia dal coma

Una bella notizia per la famiglia della piccola e per tutti i siciliani, sconvolti dal drammatico incidente dello scorso 27 novembre. “Buongiorno. Alla piccola hanno tolto il tubo respiratorio, parla ed è sveglia. Chiede di mamma e di papà, tutto questo è successo nella notte. La mia **** (omettiamo il nome della bambina per privacy, ndr), una guerriera”.

Tanti i commenti di gioia, compreso quello dell’Associazione “Un Gesto per un Sorriso”. Su Facebook si legge: “Amici…oggi per i genitori di ****, per noi, per tutti i genitori è NATALE! La piccola si è svegliata e ha cercato mamma e papà! Le mani di Dio, attraverso i medici, hanno fatto il loro lavoro, adesso tocca a noi! Sosteniamo la famiglia, anche con poco… ma cerchiamo di esserci”.

L’incidente

La bambina investita dal trattore a San Cataldo continua la sua lotta e, anche dopo essersi risvegliata dal coma, rimane naturalmente in ospedale. Nel frattempo, proseguono le indagini sull’incidente che l’ha vista protagonista.

Secondo la prima ricostruzione dei fatti, un trattore gommato con rimorchio avrebbe colpito la piccola nei pressi di un muro mentre stava cercando di fare una manovra. Sarebbe stato lo stesso conducente del mezzo agricolo ad accertarsi delle condizioni della bambina e a chiamare i soccorsi.

Immagine di repertorio