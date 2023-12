Terrore sullo scuolabus, bambino sviene: salvato da maestro “eroe” a Marsala

Tragedia sfiorata sull'autobus: piccolo alunno salvato da un maestro a bordo del maestro.

Momenti di paura a bordo di uno scuolabus a Marsala, in provincia di Trapani: un bambino sviene in viaggio e viene salvato da una maestra grazie al massaggio cardiaco.

Per fortuna, sembra che il piccolo stia meglio, anche se naturalmente i medici effettueranno tutti gli accertamenti del caso per verificare le sue condizioni di salute.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Bambino sviene sullo scuolabus a Marsala

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il bambino avrebbe perso improvvisamente i sensi mentre era seduto vicino ai compagni di classe. Proprio i piccoli accanto a lui avrebbero lanciato l’allarme, preoccupati per l’amico. L’insegnante sarebbe intervenuto immediatamente, praticando un massaggio cardiaco al bimbo.

Dopo poco tempo, il piccolo avrebbe ripreso conoscenza. Il docente e i presenti avrebbero allertato la madre e il 118, entrambi giunti sul posto. I sanitari, dopo i primi accertamenti sul posto, hanno trasferito il bambino al Pronto Soccorso dell’ospedale Paolo Borsellino per ulteriori controlli. Sarebbe riuscito a dire il suo nome e sarebbe apparso abbastanza lucido.

Il caso di Agrigento

Un altro bambino è stato protagonista di una vicenda simile, per fortuna anche in questo caso a lieto fine, ad Agrigento. Nel plesso Don Bosco di via Dante dell’istituto comprensivo Salvatore Quasimodo, il piccolo alunno – di 5 anni appena – avrebbe rischiato di soffocare a causa di una merendina. Provvidenziale l’intervento della maestra, che sarebbe riuscita con le dovute manovre a liberare le vie respiratorie e a salvare il bimbo.