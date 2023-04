Bimbo piccolo con la testa incastrata nella sedia, intervengono i vigili del fuoco

Paura per il piccolo, di Siracusa, ma per fortuna la vicenda si è conclusa nel migliore dei modi grazie all'intervento dei pompieri.

Piccola disavventura, per fortuna a lieto fine, per un bambino di appena 3 anni, rimasto con la testa incastrata in una sedia mentre giocava in casa a Siracusa.

Per soccorrere il piccolo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale.

Bambino con la testa incastrata nella sedia, intervengono i vigili del fuoco

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, avvenuti ieri mattina, il bambino avrebbe infilato la testa nello spazio libero della sedia mentre giocava nel soggiorno della sua abitazione. Non riuscendo più a tirarla fuori, il piccolo si sarebbe messo a piangere, richiamando l’attenzione della mamma.

La donna, allarmata, ha deciso di richiedere l’intervento dei vigili del fuoco. I pompieri, raggiunta l’abitazione, sono riusciti fortunatamente a liberare il bambino e a restituirlo alle cure della mamma, ma non prima di aver concesso al piccolo protagonista della vicenda un giro sul loro automezzo per farlo sorridere dopo la disavventura.

