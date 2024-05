Barilla alla ricerca di nuovo personale, come candidarsi

Il marchio è presente in 100 Paesi nel mondo e conta 29 stabilimenti produttivi in Italia e all'estero

Per tutti coloro che sono interessati ad intraprendere una carriera nel settore alimentare, la multinazionale Barilla offre numerose opportunità lavorative sia in Italia che all’estero. Il marchio è presente, con i propri prodotti, in oltre 100 Paesi del mondo e conta ben 29 stabilimenti produttivi in Italia e all’estero.

Barilla, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenza del marchio, in generale Barilla ricerca spesso i seguenti profili:

Comunicazione e Relazioni Esterne;

Digital and Business Technology;

Finanza e Amministrazione;

Risorse Umane;

Affari legali & Compliance;

Marketing;

Ricerca, Sviluppo e Qualità;

Strategia;

Supply Chain;

Commercio e Vendite.

Come candidarsi

Il Gruppo Barilla utilizza, tra i principali strumenti di recruiting del personale, la sezione web dedicata alle carriere e selezioni che viene costantemente aggiornata con le posizioni aperte sia in Italia che all’estero. Qui si può inserire il curriculum e inviare la propria candidatura.

