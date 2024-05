Bartolini in cerca di personale: le posizioni aperte e come candidarsi

Il colosso delle spedizioni Bartolini è alla ricerca di nuove risorse: ecco quali ruoli risultano vacanti e come inoltrare domanda

Bartolini (BRT) è alla ricerca di professionisti nel settore commerciale per unirsi ai suoi team nelle varie città italiane. Queste posizioni sono aperte a Pomezia, Brescia, Campi Bisenzio, Cazzago San Martino, Crespina, Milano e Sesto Fiorentino. Trattasi di un’importante opportunità per chi desidera sviluppare la propria carriera in un ambiente vivace e orientato al cliente.

Impiegati Operativi e Assistenza Clienti



La compagnia offre molteplici opportunità per coloro che sono interessati a lavorare a stretto contatto con i clienti o nel supporto operativo. Le posizioni di impiegati operativi e di assistenza clienti sono disponibili in diverse città: Bassano, Bologna, Brescia, Bressanone, Castellammare di Stabia, Castrovillari, Crespellano, Desenzano, Imperia, Merano, Milano, Varese e Vicenza.

Impiegati Presa e Consegna e Ufficio Partenze

BRT necessita di impiegati per la gestione della presa e della consegna, nonché per l’ufficio partenze in Firenze, Milano e Parma. Questi ruoli sono fondamentali per assicurare l’efficienza e la tempestività del servizio offerto ai clienti.

Supervisori Operativi Arrivi

Sono aperte anche posizioni per supervisori operativi degli arrivi in varie località: Bologna, Firenze, Landriano, Milano, Palmanova, Parma, Pescara, Pisa e Settimo Torinese. Questi supervisori sono essenziali per l’ordine e l’efficienza nelle operazioni quotidiane.

Opportunità Specialistiche

BRT cerca specialisti altamente qualificati per sostenere la propria espansione e il miglioramento continuo dei servizi. Le posizioni specialistiche aperte includono:

Accounting Specialist: Per esperti in contabilità e finanza.

Per esperti in contabilità e finanza. Cloud System Engineer: Per ingegneri informatici specializzati nelle tecnologie cloud.

Per ingegneri informatici specializzati nelle tecnologie cloud. Coordinatore Autotrasporti: Per professionisti del coordinamento logistico e dei trasporti.

Per professionisti del coordinamento logistico e dei trasporti. Data Analytics Specialist: Per analisti in grado di trasformare i dati in informazioni strategiche.

Per analisti in grado di trasformare i dati in informazioni strategiche. Payroll Specialist: Per specialisti nella gestione delle buste paga.

Per specialisti nella gestione delle buste paga. Responsabili di Filiale: Per leader che possono gestire e sviluppare le sedi locali di BRT.

Lavorare in Bartolini, come inviare la domanda

Per avere una panoramica completa su tutte le posizioni disponibili e per inviare la candidatura clicca qui.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI