Beatrice Quinta in metro a Milano, butta via la pelliccia e niente sotto: il video

Cosa non farebbe per conquistare il pubblico dei social. Ecco il breve video "hot" della cantante palermitana Beatrice Quinta che in un ora ha ottenuto 50mila visualizzazioni

Beatrice Quinta, con la pelliccia buttata via e niente sotto. In metropolitana, in onore di un passaggio di una sua canzone. “Blitz” in metro a Milano di Beatrice Quinta, la cantante palermitana, tra i volti più noti dell’ultima edizione di X Factor ha conquistato una grande fetta di pubblico, oltre che più di 100mila follower su Instagram. Oltre ad aver fatto parlare di se per un presunto flirt con uno dei giudici, il cantante Rkomi.

Cosa non si farebbe per promuovere un singolo

Nelle scorse ore, l’artista ha pubblicato sulla sua pagina social un video – che in poco meno di un’ora ha già oltre 50mila visualizzazioni – con un estratto della sua canzone “Se$$o”, presentata proprio al talent di Sky.

Cosa si vede nel video pubblicato su Instagram

Nella clip si vede la cantante palermitana, Beatrice Quinta, con un paio di stivali azzurri fino al ginocchio, occhiali da sole neri e una pelliccia fucsia con il colletto nero.

La cantautrice siciliana cammina sul binario della metro gialla e quando arriva il treno si volta verso la telecamera, apre la pelliccia e la lascia cadere a terra. Restando, inevitabilmente, nuda, anche se il video è pixelato.

“Io che prendo la metro e vengo da te”, ha scritto come didascalia del reel, che è anche un verso della canzone.