Black Friday 2023, tutti gli acquisti da fare con i Bonus del Governo: l’elenco

Il Black Friday si avvicina, ecco cosa è possibile acquistare utilizzando i Bonus messi a disposizione dal Governo.

Manca sempre meno alla data del 24 novembre che coincide con l’atteso Black Friday. Sono già numerose le offerte da cogliere al volo per effettuare acquisti a prezzi stracciati e, a tal proposito, non mancano i Bonus messi a disposizione dal Governo attraverso i quali è possibile ottenere una significativa agevolazione. Ecco, nel dettaglio, quali sono i principali incentivi da cogliere al volo per riuscire a risparmiare.

Bonus mobili ed elettrodomestici

Tra le misure da sfruttare in occasione del Black Friday figura certamente il Bonus mobili ed elettrodomestici. L’agevolazione è stata confermata nel 2023 e verrà messa a disposizione anche per il 2024 attraverso la futura Manovra del Governo. Consiste in una detrazione del 50% ed è rivolta all’acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe A (A+ per i forni). A cambiare, tuttavia, sarà il tetto di spesa sul quale dovrà essere calcolata la detrazione. Nel 2024, infatti, il massimo consentito sarà di 5mila euro, a fronte degli attuali 8mila euro.

Bonus condizionatori

L’estate è ormai alle spalle, è vero, ma non per questo bisogna rinunciare al Bonus condizionatori. La misura scatta attraverso la detrazione del Bonus mobili ed elettrodomestici, a patto che gli interventi siano stati effettuati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto del condizionatore. Chi acquista questa tipologia di elettrodomestico ha diritto a uno sconto del 50% sulla spesa effettuata. Nel 2023 il limite era stato fissato a 8mila euro, mentre nel 2024 tale soglia di abbasserà a 5mila euro.

Bonus occhiali

Un’altra agevolazione che è possibile utilizzare in occasione del Black Friday è il Bonus Occhiali – o Bonus Vista – che era stato reso disponibile a partire dallo scorso 5 maggio per l’erogazione di un contributo una tantum di 50 euro finalizzato all’acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive. La domanda per accedere al contributo potrà essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2023 attraverso il portale web dedicato.

Bonus Cultura

Anche il Bonus Cultura può essere impiegato per approfittare delle occasioni del Black Friday. Tutti i giovani nati nel 2004 e che hanno compiuto 18 anni nel 2022 hanno diritto a ricevere il Bonus da 500 euro. Con il contributo i ragazzi hanno la possibilità di acquistare prodotti e accedere a opportunità culturali come biglietti per cinema, musei, mostre, rappresentazioni teatrali, corsi di vario genere, libri, abbonamenti a quotidiani e altro ancora. Si ricorda che non è possibile acquistare prodotti come cellulari, pc o tablet.

Carta del docente

La Carta del docente è una carta elettronica “per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche”, istituita dal Ministero dell’Istruzione nel 2016 con la legge “Buona Scuola”. A differenza del Bonus Cultura, essa permette l’acquisto di hardware e software.