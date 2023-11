Black Friday, dai cellulari alla moda: ecco quanto spenderanno gli italiani

Moda e cosmetici sono tra le categorie merceologiche più popolari, insieme all'elettronica (59%) e agli elettrodomestici (43%)

Si avvicina il Black Friday 2023. Venerdì 24 novembre è la data designata per approfittare di ottime offerte e acquistare prodotti a prezzi scontati. Ma cosa compreranno gli italiani? Secondo una nuova ricerca di American Express realizzata da Nielsen sui comportamenti, le aspettative e le tendenze di acquisto per l’ultimo venerdì di novembre, mentre il 55% degli italiani prevede di fare acquisti nei settori fashion e cosmetici, il 63% di questi è pronto a spendere fino a 250 euro per il solo settore moda.

Moda e cosmetici tra categorie merceologiche più popolari

L’indagine è stata condotta su un campione di 1.000 individui rappresentati della popolazione italiana per età, genere ed area geografica. Moda e cosmetici sono tra le categorie merceologiche più popolari, insieme all’elettronica (59%) e agli elettrodomestici (43%).

Cosa compreranno effettivamente gli italiani?

Ma cosa compreranno effettivamente gli italiani durante il Black Friday quando si tratta di fashion e beauty? Il 76% prevede di acquistare capi d’abbigliamento, seguiti dalle scarpe per il 73%. Terza posizione per i prodotti di make-up e profumi (53%). Solo il 18% degli intervistati sa esattamente quale brand o prodotto acquistare, il 66% confronterà i prezzi di un paniere di marche che ha in mente.

Anticipare acquisto regali di Natale e risparmiare

Secondo l’indagine svolta, la principale motivazione per gli acquisti di moda durante il Black Friday è il risparmio (63%), insieme all’assecondare passioni e desideri. Ma cresce d’importanza anche una nuova tendenza, che si sta consolidando negli ultimi anni: anticipare l’acquisto dei regali di Natale e risparmiare (56%). Per il 35% degli intervistati, il Black Friday rappresenta anche il momento in cui comprare qualcosa che altrimenti non ci si sarebbe potuto permettere (32%). Per quanto riguarda la scelta dei prodotti, il principale driver è la qualità percepita (71%), seguita dal brand (37%) e dal Made in Italy (36%).

I siti di ecommerce specializzati in fashion e abbigliamento

Gli intervistati hanno dichiarato che in media prenderanno in considerazione dai 2 ai 4 canali di acquisto per il Black Friday. Per quelli che guardano agli acquisti di moda, il 35% lo farà attraverso siti di ecommerce specializzati in fashion e abbigliamento, il 33% lo farà attraverso siti di ecommerce generici. Gli acquisti in negozio non perdono però il loro fascino, e continuano a rivestire un ruolo importante per i consumatori: infatti, il 30% afferma che si recherà in un centro commerciale, mentre il 28% in un outlet. Per quanto riguarda la moda, poco meno del 50% di chi intende effettuare acquisti ha dichiarato di voler destinare tra 100 e 250 euro per capi d’abbigliamento, accessori e make-up. In tema di metodi di pagamento, il 32% utilizzerà la carta di credito (in modalità pin o contactless), ma anche le nuove forme di pagamento entrano in gioco: il 18% si affiderà infatti allo smartphone, grazie ai mobile wallet.