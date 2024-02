Bonus contributi 2024, come ottenerlo e quali sono i requisiti

Ecco una serie di indicazioni utili per poter beneficiare dell'aliquota ridotta

Sono rimasti pochi giorni per presentare domanda per il bonus contributi 2024. La scadenza è stata infatti fissata al 28 febbraio 2024.

Per fare la richiesta è necessario, così come avvenuto negli anni precedenti, effettuare la comunicazione in via telematica sul sito dell’Inps, in modo da avere la possibilità di versare i contributi beneficiando dell’aliquota ridotta. Chi invece è titolare di una partita Iva e lo scorso anno ha già presentato la domanda non ha bisogno di mettere in pratica la procedura. Si tratta dunque di un tipo di agevolazione fiscale che riguarda in modo specifico artigiani e commercianti, che in questo caso hanno diritto alla riduzione del 35% dei contributi dovuti.

Bonus contributi 2024: come presentare la domanda

Il primo elemento di cui tenere conto è quello della scadenza. Per questo motivo è fondamentale presentare la richiesta entro e non oltre il 28 febbraio 2024 per ottenere uno sconto del 35% sui contributi.

Chi ha aperto una nuova attività nel 2023 e non ha usufruito dello sconto sui contributi dovuti durante l’anno dovrà presentare la domanda e lo stesso vale per coloro che hanno dato il via ad un’attività nel 2024 entro il 28 febbraio. Per fare domanda gli interessati dovranno accedere al “Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti” dal portale Inps e compilare il modulo già predisposto.

I requisiti per ottenere il bonus contributi 2024

I requisiti per poter usufruire di questa agevolazione sono stati individuati dalla Legge di Stabilità del 2015, all’articolo 1 comma 76.

Le partite Iva devono:

svolgere attività d’impresa:

essere iscritte alla gestione separata Inps artigiani e commercianti.

Sono esclusi dall’agevolazione fiscale i contribuenti forfettari che svolgono attività professionali che: