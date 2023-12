Bonus Trasporti, come cambia nel 2024? Chi potrà averlo e con quali importi

Esaurite tutte le finestre per richiedere il Bonus Trasporti nell'anno in corso, resta da capire cosa accadrà all'agevolazione nel 2024.

Con il click-day dello scorso 1° dicembre si sono esaurite tutte le finestre dell’anno per richiedere il Bonus Trasporti 2023, l’agevolazione pensata per ottenere l’agevolazione dal valore massimo di 60 euro che permette di acquistare abbonamenti per i mezzi pubblici o il trasporto ferroviario.

Nel giro di poco meno di due ore, i pochi fondi residui messi a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – appena 7,7 milioni di euro, una minima parte dei 35 milioni di euro reimmessi con il decreto Anticipi – sono terminati in virtù dei 138mila tagliandi emessi da chi è stato così fortunato da mettersi in fila in tempo e non rimanere in coda alla chilometrica lista di richiedenti.

Bonus Trasporti, cosa accadrà nel 2024

Ma cosa accadrà nel 2024? Al momento il Governo Meloni non ha ancora espresso la volontà di rinnovare quella che, fino a oggi, è stata una delle agevolazioni più ricercate dai consumatori.

Ma se, come detto, soltanto poche migliaia di persone sono state in grado di aggiudicarsi il Bonus Trasporti 2023 nel click-day di dicembre e nelle occasioni mensili precedenti, ancor più numeroso è l’elenco dei soggetti che sono rimasti fuori, pur avendo i requisiti necessari per ottenere il voucher.

Lo scarso rifinanziamento della misura, le lunghe attese e i frequenti crash della piattaforma dovuti alla grande richiesta di domande hanno trasformato l’inoltro delle domande per il Bonus Trasporti 2023 in una vera e propria lotteria, con migliaia di persone già connesse sul sito del Ministero già alle prime luci dell’alba per riuscire a strappare il fatidico coupon da 60 euro.

In arrivo un’altra proroga?

In tanti adesso sperano di assistere a una nuova proroga per il bonus, magari già in vista di gennaio 2024. Attualmente, comunque, un avviso pubblicato sul portale specifica che non è più possibile provvedere a una nuova domanda e che, a causa del mancato rinnovo del Bonus Trasporti nel 2024, non ci sarà modo nemmeno di giocare una nuova “partita” sulle risorse residue ricavate dal mancato utilizzo del voucher a dicembre.

Non è da escludere che il Governo possa pensare, nelle prossime settimane, di rivedere le modalità di erogazione del bonus. Con il mancato rinnovo del Bonus Trasporti, l’agevolazione potrebbe assumere quindi un’altra forma.

Bonus Trasporti, ipotesi social card

Le risorse – qualora l’esecutivo riuscisse a reperirle – potrebbero essere indirizzate nella social card Dedicata a Te, già utilizzata per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità e, in seguito, per il Bonus Benzina da 80 euro.

Attenzione, però. In quel caso potrebbe cambiare anche la platea dei beneficiari. Le due misure in precedenza menzionate sono accessibili da soggetti con un ISEE massimo da 15mila euro e non da 20mila come previsto fino a oggi dal Bonus Trasporti. Senza contare, poi, i numerosi paletti inseriti dal Governo per “scremare” l’elenco dei richiedenti. Per ora, lo ripetiamo, si tratta comunque di ipotesi. Da gennaio 2024 potrebbero giungere maggiori informazioni a riguardo.