Bonus Trasporti da 60 euro, nuovo click-day il 1° dicembre: come avere il voucher

Nuova finestra a dicembre per richiedere il Bonus Trasporti. Ecco come fare per ottenere il voucher da 60 euro.

Nuovo appuntamento per tanti contribuenti di richiedere il Bonus Trasporti. A partire dalle ore 8 di venerdì 1° dicembre sarà possibile accedere al nuovo click-day sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per ottenere l’agevolazione dal valore massimo di 60 euro che permette di acquistare abbonamenti per i mezzi pubblici o il trasporto ferroviario.

Bonus Trasporti, le risorse a disposizione

La misura è stata introdotta per la prima volta con il Decreto Aiuti del 2022 e viene erogato dal Ministero delle Infrastrutture. Con il bonus da 60 euro è possibile ottenere uno sconto sull’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale su bus, tram e treni.

Ad ottobre 2023 il Ministero ha annunciato un ulteriore stanziamento di 35 milioni di euro a favore della misura dopo l’esaurimento delle risorse che erano state messe a disposizione nel corso dell’anno. In occasione di questo nuovo click-day, i beneficiari potranno accedere ai fondi residui che non sono stati utilizzati in occasione della finestra di novembre 2023.

Bonus Trasporti, chi può averlo e come

Il Bonus Trasporti può essere richiesti da tutti i cittadini che presentano un reddito non superiore a 20mila euro annui. L’anno scorso il limite era fissato a 35mila euro. Il suo utilizzo, attraverso un abbonamento, potrà essere effettuato entro il mese solare dell’emissione.

Sulla piattaforma dedicata all’agevolazione viene inoltre specificato che “l’abbonamento può iniziare la sua validità anche in un periodo successivo”. Per fare domanda per il Bonus Trasporti sarà necessario collegarsi sulla piattaforma digitale ministeriale e accedere attraverso SPID o Carta di Identità Elettronica (CIE).

Il richiedente dovrà compilare una dichiarazione sostitutiva di autocertificazione, indicando l’importo e il gestore del servizio di trasporti. In presenza di un beneficiario minorenne, chi sta richiedendo il Bonus Trasporti dovrà indicare il codice fiscale e un’attestazione per certificare che l’utilizzatore sia fisicamente a suo carico.