Breve ritorno del caldo al Sud, temporali estivi al Nord

Con l'inizio di agosto le proiezioni meteo indicano un clima piacevole alternato a qualche temporale pomeridiano normale

Dopo settimane di caldo record in Italia, torna l’estate ‘normale’ con temperature senza eccessi fino a 35-36°C. Previsto solo qualche strascico al Sud, che sarà toccato nell’ultimo weekend di luglio – spiega l’esperto Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it – da qualche timido tentativo di caldo nordafricano tra Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia con 39 gradi. Un veloce tentativo, tuttavia, che avrà vita molto breve. Rischio temporali, invece, al Nord, ma all’insegna della normalità estiva: niente a che vedere, insomma, con fenomeni estremi, supercelle e forti grandinate dei giorni scorsi.

Clima piacevole alternato a qualche temporale pomeridiano

Con l’inizio del mese di agosto le proiezioni meteo indicano quindi un’estate ‘mediterranea’ per tutti, cioè una fase soleggiata, non troppo calda, con un clima piacevole alternato a qualche temporale pomeridiano normale.

Le massime raggiungeranno i 36 gradi in Sicilia

Nelle prossime ore il tempo sarà in prevalenza soleggiato salvo qualche passaggio nuvoloso al Nord e qualche breve acquazzone pomeridiano in montagna su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale, specie settore ligure. Le temperature massime raggiungeranno al massimo i 37°C in Sardegna e i 36°C in Sicilia, mentre sulla penisola le regioni più calde saranno Puglia e Basilicata con 34°C, altrove sono attesi valori ancora più bassi e quindi gradevoli per il periodo.