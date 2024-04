Buon Primo Maggio 2024, è la Festa dei Lavoratori: curiosità e frasi da condividere

Un giorno di festa per divertirsi ma anche per riflettere: ecco alcuni aforismi da condividere.

Buon Primo Maggio 2024: giorno 1 maggio si celebra la Festa dei Lavoratori e in Italia è un giorno festivo, ma anche un momento per riflettere sul mondo del lavoro, sul tema “caldo” della sicurezza e anche sull’importanza che rivestono tante categorie di lavoratori per l’economia e la società.

Si attende anche il famoso “Decreto del Primo Maggio“, un provvedimento del Governo Meloni che prevede le seguenti misure per il mondo del lavoro: bonus sulla tredicesima dei lavoratori a basso reddito, sgravi fiscali per le aziende che assumono (con specifica sul Sud) e detassazione dei premi di produzione.

Buon Primo Maggio 2024, frasi da condividere

Vuoi fare gli auguri ai lavoratori o semplicemente dare il buongiorno ai tuoi cari con un “Buon Primo Maggio 2024”? Ecco alcune frasi e citazioni da poter utilizzare:

“Grazie a te, che ogni giorno lavori e doni il tuo prezioso contributo alla società. Anche se non lo dice tutti i giorni, la tua famiglia è orgogliosa di te”.

“Grazie ai lavoratori essenziali, da chi si occupa della pulizia delle strade ai medici che lavorano in corsia, dai camerieri che ci permettono di trascorrere giornate allegre fuori ai cassieri dei supermercati. Grazie a chi lavora e anche a chi un lavoro non lo ha e lo cerca perché desidera dare un contributo alla società e migliorare la propria vita”.

“Maggio viene ardito e bello, con un garofano all’occhiello, con tante bandiere nel cielo d’oro, per la festa del lavoro” (Gianni Rodari).

“Oggi non è solo un giorno di festa. Oggi è un momento per riflettere e di essere grati a chi lavora, a chi un lavoro lo cerca, a chi il lavoro l’ha perso ed è disperato e, infine, a chi ha perso la vita per il lavoro“.

Frasi per riflettere

Il Primo Maggio è un’occasione anche per riflettere sulle problematiche del mondo del lavoro: disoccupazione, lavoro nero, scarsa sicurezza, infortuni mortali. E per ricordare l’importanza della dignità sul lavoro e il diritto ad avere un impiego dignitoso e rispettabile. Di seguito alcune frasi da ricordare:

“Il lavoro non mi piace, non piace a nessuno, ma a me piace quello che c’è nel lavoro: la possibilità di trovare se stessi” (Joseph Conrad);

“Lavorare è proprio della persona umana. Esprime la sua dignità di essere creata a immagine di Dio. Perciò si dice che il lavoro è sacro. E perciò la gestione dell’occupazione è una grande responsabilità umana e sociale” (Papa Francesco);

“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro” (Articolo 1, Costituzione Italiana).

Cosa si festeggia l’1 maggio 2024?

Il Primo Maggio si celebra la Festa del lavoro o Festa dei lavoratori: si tratta di una ricorrenza per ricordare le lotte a tutela dei lavoratori e il valore dei loro diritti. La data non è casuale: ricorda l’anniversario dell’entrata in vigore della legge dell’Illinois sulle otto ore lavorative (1 maggio 1867) dopo le lunghe rivolte che hanno caratterizzato il periodo della Rivoluzione Industriale negli Stati Uniti. Rivolte che – soprattutto a Chicago – furono particolarmente sanguinose: in tanti persero la vita per garantire ai lavoratori dignità e rispetto.

Il Primo Maggio è festa in tutto il mondo?

La Festa dei lavoratori è stata istituita nel 1887 e oggi è celebrata in tutto il mondo. Dal 1894 si celebra in Canada e dopo il Congresso Internazionale di Parigi del 1889 l’1 maggio è stato riconosciuto ufficialmente come il giorno della Festa Internazionale dei Lavoratori. Anche in Australia si tiene la “Festa delle Otto Ore” in ricordo dei fatti di Chicago. La Chiesa Cattolica ha istituito nel 1955 la Festa di San Giuseppe Lavoratore: l’1 maggio, quindi, è una festa civile, ma con una profonda componente religiosa.

Cosa fare

Cosa fare per il Primo Maggio? I cittadini di tutto il mondo festeggiano solitamente con scampagnate, pranzi in famiglia o gite fuori porta. In Italia, da qualche anno, il giorno di festa diventa una buona occasione per visitare musei e monumenti storici, ma anche per organizzare un piccolo viaggio. Ristoranti e Comuni organizzano anche concerti ed eventi, spesso all’aperto, per permettere alla gente di trascorrere del tempo assieme ai propri cari in allegria.

C’è, ovviamente, chi trascorre il Primo Maggio al lavoro: è il caso dei lavoratori essenziali, che ringraziamo. Medici, operatori socio-sanitari, ma anche cassieri e addetti alle vendite di molti supermercati, panettieri e molti altri…