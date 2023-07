Caldo estremo e incendi, Schifani: “Situazione senza precedenti, ora collocare evacuati”

Il governatore della Regione Siciliana, Renato Schifani, fa il punto della situazione sul caos incendi in Sicilia: "Coordinamento in atto, seguo vicenda momento per momento".

“La situazione sicuramente è delicata, senza precedenti. Perché le altissime temperature unite ai soliti incendiari delinquenti hanno creato e stanno creando un danno elevato“.

Lo ha dichiarato il governatore della Regione Siciliana, Renato Schifani, nel corso della sua visita odierna all’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania per verificare lo stato di avanzamento dei lavori di ripristino degli spazi del Terminal A interessanti dall’incendio dello scorso 16 luglio.

Incendi, Schifani: “Coordinamento funziona”

“Per fortuna non registriamo vittime, se non la donna anziana di San Martino delle Scale”, ha aggiunto il presidente siciliano. Seguo momento per momento la vicenda, sono stato sveglio tutta la notte. Rientrerò a Palermo e mi occuperò anche della collocazione degli evacuati, perché la scorsa notte molte famiglie sono state costrette ad andare via”.

“C’è un coordinamento che funziona, naturalmente sono fatti imprevedibili e imprevisti perché ormai l’ecosistema è cambiato. Come assistiamo alle bombe d’acqua in inverno, adesso assistiamo a questi climi che sono veramente pericolosi per l’incolumità di uomini e donne”.

“Caldo simile in Sicilia non ha precedenti”

“Un fatto del genere – ha aggiunto ancora l’ex presidente del Senato – credo che non abbia precedenti, non registro in passato un tipo di caldo così elevato. Ma non lo dico io, lo dicono gli osservatori. È evidente che questa è la conferma del cambiamento dell’ecosistema, sia invernale che purtroppo anche estivo. Ci dovremo adeguare e organizzare”.

“Per l’inverno ci stiamo pensando con un progetto che desidero mettere in campo sulla pulizia straordinaria di tutti i fiumi. Per l’aspetto estivo dovremo verificare quali misure adottare”, ha concluso Schifani.