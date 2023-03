Cantante mascherato 2023, quando inizia, maschere, giudici, tutte le anticipazioni

Torna “Il Cantante Mascherato” con la quarta edizione. Dodici VIP, mascherati per essere irriconoscibili, prendono parte a una competizione canora di cui è giudice il pubblico a casa. Gli eliminati vengono man mano smascherati.

Il talent prevede una sfida tra alcune personalità del mondo dello spettacolo (cantanti e non), che si esibiscono nascosti in costumi raffiguranti animali e personaggi fantasiosi.

Il Cantante Mascherato 2023, quando inizia

La quarta edizione del Cantante Mascherato è prevista a partire dal 18 marzo 2023 alle ore 21.30 ed andrà in onda per 6 puntate. Una delle novità della nuova stagione del programma è il giorno di messa in onda settimanale. Le altre edizioni sono state trasmesse il venerdì, mentre Il Cantante Mascherato 4 andrà in onda di sabato in concorrenza con Amici di Maria De Filippi su Canale 5.

Come funziona Il Cantante Mascherato

Dodici VIP, mascherati per essere irriconoscibili, prendono parte a una competizione canora di cui è giudice il pubblico a casa.

L’identità di ogni personaggio viene svelata solo al momento dell’eliminazione del personaggio. Alla giuria presente in studio e al pubblico da casa spetta il compito di individuare chi si nasconde sotto ad ogni maschera, basandosi sugli indizi forniti nel corso delle puntate del programma.

Il Cantante Mascherato 2023, le maschere

Il Porcellino;

I Colombi;

Il Riccio;

Il Ciuchino;

La Rosa Rossa;

L’Ippopotamo;

Lo Squalo;

Il Cavaliere Veneziano

Lo Scoiattolo nero

La Cricetina

La Stella;

Il Cigno.

In ogni puntata ci sarà un ospite differente nascosto in una maschera a forma di cuore.

Anche nella quarta stagione il curatore delle coreografie sarà Simone Di Pasquale, insieme a Matteo Addino.

Il Cantante Mascherato 2023, chi sono i giudici

La giuria del Cantante Mascherato 4 è composta da:

Flavio Insinna;

Francesco Facchinetti;

Christian De Sica;

Serena Bortone;

Iva Zanicchi.