Capodanno: il primo gennaio tuffo alla Scala dei Turchi

L’iniziativa è di Mareamico Agrigento con la DMO-Distretto Turistico Valle dei Templi in collaborazione con il Comune di Realmonte

Sono in tanti ad aver scelto di aprire il 2023 con un tuffo alla Scala dei Turchi, sulla Costa del Mito. A partire dalle 9,30 del 1° gennaio del nuovo anno, si raccoglieranno nella spiaggetta ad est della scogliera di marna bianca, nel Comune di Realmonte, per partecipare alla manifestazione di promozione turistica “Sicilia, un’estate lunga tutto l’anno”. La maggior parte lo farà con un tuffo nelle limpide acque di uno dei tratti più suggestivi della Costa del Mito; altri, invece, si cimenteranno in una breve traversata sulle tavole da sup, da un lato all’altro del promontorio. L’iniziativa è di Mareamico Agrigento con la DMO-Distretto Turistico Valle dei Templi in collaborazione con il Comune di Realmonte.

Determinante la partecipazione attiva dei ragazzi del Sanleone Surf Tribe, del club Paradise Agrigento e del Surf School Porto Empedocle, che metteranno a disposizione, gratuitamente, i sup per poter partecipare all’evento.

La manifestazione è uno dei più rilevanti momenti di promozione della Costa del Mito e rientra tra le strategie di promozione e valorizzazione della destinazione, che coinvolgono l’intera fascia costiera che va da Selinunte a Gela.