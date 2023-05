Caro affitti, Mur: al via procedura per mappatura immobili liberi

Per raggiungere il target di 52.500 posti letto nell'ambito del Pnrr

È partita la procedura per la mappatura degli immobili liberi che potranno essere destinati ad alloggi o residenze universitarie per raggiungere il target di 52.500 posti letto nell`ambito del Pnrr. E’ quanto fa sapere il ministero dell’Università e della Ricerca in una nota, precisando che sul sito del Mur è stato infatti pubblicato l`avviso per l`acquisizione di manifestazioni di interesse per la messa a disposizione, su tutto il territorio nazionale, di immobili da convertire a studentati.

Potranno presentare domanda, entro il giorno 11 luglio 2023, sia soggetti pubblici che privati. Una apposita commissione istituita dal Mur valuterà l`idoneità delle strutture. Ecco il link all`avviso: https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n- 469-del-12-05-2023.